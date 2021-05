Torna Tapes per Menorca, fins el 30 de maig

«Tapes per Menorca» és la nova campanya que engeguen AgenciaCom, Restauració Menorca i CAEB Menorca i que, del 21 al 30 de maig, permetrà gaudir d’autèntiques tapes i pintxos de campionat a vuit restaurants de l’Illa. I és que les propostes que ofereixin els establiments, hauran participat prèviament (si ho desitgen) en un concurs que donarà opció a representar l’Illa al Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid.

Aquesta edició de «Tapes per Menorca» arriba amb novetats. La més important és el concurs que es celebrarà dimecres que ve, dia 19, a la Sala Multifuncional des Mercadal.

Allà, els restaurants es disputaran diversos premis, en les categories de tapa lliure i de tapa temàtica. El jurat de la prova, que estarà presidit pel president de l’Asociación de Cocineros Afincados en las Illes Balears, José Cortés, determinarà les dues millors propostes. L’autor de la tapa lliure guanyadora tindrà les despeses pagades per assistir a la prova d’àmbit estatal, si des de l’organització d’aquella, el seleccionen.

En el cas de la tapa temàtica, els xefs hauran d’utilitzar productes de la marca Quely.

Per al públic

La segona part d’aquest «Tapes per Menorca» arribarà del 21 al 30 de maig, quan les propostes que hauran competit es posaran a l’abast del públic. Els establiments participants són Asador Molí des Comte, Restaurant Aquarium Port i Cafetería Bananas, a Ciutadella; Restaurant Foc, a Cala en Bosc; The Tapas Gastrobar i Café Bistro Sol 32, as Mercadal; i Sa Lliga i Gastro Urban Mo, a Maó.

El preu de les tapes que es serveixin serà de 3 euros, i els establiments podran igualment oferir altres propostes, siguin tapes o menús de tapes, al preu que cada un determini.

Aquesta iniciativa gastronòmica compta amb el patrocini principal de Baleària. El delegat de la companyia, Joan Serra, manifestà el seu «compromís amb aquests esdeveniments culturals, esportius i gastronòmics», mentre que el director general d’AgenciaCom, Antoni Martorell, incidí en què «les tapes són un producte molt atractiu en el món de la gastronomia i la idea és poder fer una ruta i que la gent passegi per Menorca, assaborint el producte local».

En aquest sentit, el president de Restauració Menorca, José Bosch, es mostrà optimista amb la proposta, ja que creu que «el concurs serà un espectacle», i encaixa en «la idea de convertir Menorca com a destí gastronòmic de nivell».