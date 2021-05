En Joan Flamentes torna un any més a Sant Lluís

En Joan Flametes ja és a Sant Lluís. Enguany, el recorregut ha estat més complicat, però així i tot, el gegant ha arribat.

Una mostra la trobam al vídeo realitzat per Dani Olives i que ha compartit la colla a les xarxes, on es veu el recorregut que ha fet el gegant per l’Illa. Es veu com ha passat per llocs com els Plans d’Alaior, el Toro, Cala Rafalet o Binibèquer, abans d’arribar a Sant Lluís, on el personatge començarà a arreplegar els desitjos dels més petits.

Aquests dies se'l pot veure a la sala Albert Camus del Cós.