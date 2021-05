Estudiar el mar per deixar de contaminar

El vaixell de l’associació francesa 7è Continent és aquests dies a Maó en el marc d’una nova campanya científica i de divulgació. L’escala a Menorca es produeix de camí cap al mar d’Alborà, on entre maig i juny faran un estudi sobre la transferència de microplàstics entre l’Atlàntic i la Mediterrània.

Participa en la investigació un equip pluridisciplinari, coordinat pel Laboratori d’Interaccions Moleculars i Reactivitat Química i Fotoquímica (Imrcp) de Toulouse. I participen l’institut Mediterrani d’Oceanologia (MOI) i l’Observatori Oceanològic Banyuls-sur-Mer (Lomic).

Entre tots ells, faran anàlisis i caracteritzacions de microplàstics i nanoplàstics, anàlisis físiques de la columna d’aigua i treballs numèrics de modelat oceànic a l’àrea objecte d’estudi. També s’estudiarà la colonització microbiana i la formació de biofilms en microplàstics.

Així ho exposaren ahir els responsables de l’expedició. El capità de l’embarcació, Patrick Deixonne, apuntà que l’objectiu és veure de quina manera es produeix un traspàs de contaminació entre la Mediterrània i l’Atlàntic, dos mars on els efectes són diferents.

Fa deu anys que l’ONG 7è Continent aporta coneixements i té reconeguda la utilitat d’interès general. L’entitat té com a objectiu dur a terme expedicions per aportar nous estudis sobre aspectes físics, químics i biològics relacionats amb la presència de plàstics a la mar i analitzar el seu impacte en la biodiversitat.

Aprofitant el vessant científic, la tripulació fa escales en diferents ports, per a difondre la problemàtica existent i conscienciar així a la població sobre la necessitat de revertir la situació.

És per açò que a Maó, al costat de les instal·lacions d’Autoritat Portuària, s’han instal·lat unes carpes amb uns panells informatius, mostres d’aigua i microplàstics i microscopis on els visitants poden veure in situ de quina manera la contaminació terrestre acaba a la mar i els efectes que genera. Perquè com afirmen des de l’entitat, des de 1950 han arribat al mar 200 milions de tones de plàstics, dels quals el 80 per cent tenen un origen terrestre. Del total, el 94 per cent són microplàstics. Per açò diuen que el setè continent de la Terra és en realitat «una sopa de micropartícules de plàstic, presents en tot el cicle de l’aigua».

Totes aquestes dades les va explicar l’equip de 7è Continent als representants polítics convidats a conèixer la feina d’aquesta associació. Entre ells hi havia els directors insulars Isaac Olives i Esteve Barceló, o la regidora de Medi Ambient, Conxa Juanola.