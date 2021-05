Un Sant Joan per explorar emocions

Dues exposicions, tallers i tasts gastronòmics, actuacions musicals, recitals poètics i, és clar, la sarsuela «Foc i Fum». Aquests són els ingredients principals del programa especial que, davant la impossibilitat de celebrar per segon any consecutiu les festes de Sant Joan, ha presentat l’Ajuntament de Ciutadella. L’objectiu és que la ciutat visqui enguany un ambient més festiu que el 2020.

Aquest programa es va presentar aquest divendres a la Sala del Roser, amb la presència de la batlessa, Joana Gomila, i els regidors José López, Gràcia Mercadal, Blanca de Olivar i Noemí Camps. Un espai que acull la primera de les propostes d’aquest segon Sant Joan tan estrany, l’exposició titulada «I que repiquin! Radiografia d’una societat en canvi», que el públic podrà visitar a partir d’avui mateix.

Una mostra que fa una mirada enrere al poble de Ciutadella i la seva gent, recordant com era la vida al camp o als tallerets menestrals d’antany, a través de fotografies i panells, però també amb eines antigues, pròpies de diferents oficis. És així que l’exposició repassa les tradicions locals, i mostra també com han anat evolucionant.

Quant al programa d’actes, inclou actuacions diverses, com ara de la Banda de Música de Ciutadella, o tallers amb tast, per aprendre a preparar plats típics de les festes. I per als dies 23 i 24, un esdeveniment de poesia i música pels carrers per on passa la qualcada durant el Caragol de Santa Clara, i uns «Jocs en Vers as Pla», amb la interpretació de fragments de «Foc i Fum» i un replec poètic.

Així mateix, dimecres que ve, s’obrirà a Can Saura l’exposició amb les carotes que ha pintat Pau Faner, les quals se sortejaran i subhastaran a benefici de Caritas i l’associació TEA Menorca.

El cartell 2021

Ahir es va presentar la imatge que il·lustra el cartell de festes. L’autoria correspon als infants alumnes del Centre Municipal d’Art, que han aportat la seva particular visió de Sant Joan, on no falten elements com un cavall enlairat davant la multitud, el tambor i el fabiol, l’estel, el be o l’ermita de Sant Joan de Missa. El cartell es començarà a repartir dilluns, a Can Saura i a l’oficina de turisme de l’Ajuntament.