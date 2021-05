Hats & Horses, una cita con el glamour

De nuevo Hats & Horses ha convertido este sábado el Hipódromo Torre del Ram, de Ciutadella, en un evento social al más puro estilo de Ascot, donde los sombreros y las pamelas adquieren su mayor esplendor. Ayudó un tiempo excelente, que permitió desarrollar el evento y todas las carreras programadas según lo previsto.

Ésta era ya la cuarta edición del Hats & Horses, un evento que organiza Ariadna Vilalta y que cada año logra reunir a un buen número de personas alrededor del mundo del caballo, imitando el ambiente que rodea las famosas carreras de Ascot.

Cerca de 400 personas

El evento congregó a cerca de 400 personas, el aforo máximo que se había fijado dadas las características del recinto ecuestre de ponent. Cámaras de varios medios de comunicación captaron imágenes de los asistentes, entre los cuales había caras conocidas, como la escritora y fundadora de la Academia del Perfume de España, Carla Royo-Villanova, la actriz Macarena Gómez («Nadie muere en Ambrosía», «Los Rodríguez y más allá» o «El fotógrafo de Mauthausen»), las influencers María de León y Marina Comes, o la también actriz, la menorquina Ruth Llopis («Durante la tormenta», «Historias para no dormir» o «Valeria»). Quien finalmente no pudo volar a la Isla fue el cantante Manu Tenorio.

A lo largo de la jornada se celebraron seis carreras de trotones, correspondientes a la XV Diada Consell Insular de Menorca - III Edició Hats & Horses, y se entregaron hasta ocho premios, entre ellos a María de León (mejor tocado), Lucía Heredero (mejor tocado de flores), David Bell (mejor look masculino), Yuca (mejor look femenino), y Macarena Gómez y Lucas y Santi García (mejor free style).