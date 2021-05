Els cavalls de Son Martorellet tornen a guanyar el Concurs Morfològic de raça

Brindis GSM i Dulcinea GSM II, de la ramaderia de Son Martorellet, han tornat a erigir-se com a campions de raça en el XXX Concurs Morfològic de Cavalls de Raça Menorquina. Ja ho van ser en el vint-i-novè certamen, el 2019, i enguany, el jurat ha considerat, de nou, que cap altre exemplar participant supera la qualitat dels dos animals de la finca ferrerienca.

El Recinte Firal des Mercadal ha acollit durant tot el cap de setmana una nova edició del Concurs Morfològic que organitza l’Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina. Una edició molt diferent de les anteriors, per no haver-se pogut celebrar en el marc de la Fira del Cavall. Així i tot, el president de l’entitat, Cristòfol Marquès, deia ahir sentir-se satisfet pels dos dies de concurs, gràcies, sobretot, a la bona feina dels criadors i les ramaderies, que tot i les dificultats durant el darrer, han continuat treballant per millorar la raça i han volgut participar. De fet, la comparativa no és dolenta, en aquest context. El 2019 es van inscriure al concurs 112 cavalls, i 88 enguany, 80 en la competició de morfologia i 22 en la de funcionalitat.

Malgrat celebrar-se a porta tancada, amb només unes 300 persones acreditades per entrar al recinte, l’associació ha pogut comprovar l’interès que suscita el concurs. Ho demostra que més de 3.000 persones hagin seguit l’esdeveniment a través d’internet, gràcies a l’emissió realitzada. La jornada de dissabte dematí és la que més seguidors ha tingut, 1.926 en el moment d’escriure aquestes línies. El capvespre de dissabte acumulava 647 visualitzacions, i la sessió d’ahir, amb el lliurament de premis, va tenir 720 espectadors més.

Bons cavalls

Quant al nivell dels cavalls que han participat al concurs, el jurat destacà la millora que s’està observant, tant pel que fa a la morfologia, com també en la funcionalitat. «Fa un temps era impensable veure cavalls funcionals, i açò és gràcies als genets», agraí Pedro Martí, un dels jutges.

El premi especial al cavall campió de raça se’l van disputar «quatre animals molt bons, que tots ens voldríem endur a casa», admirà Martí. Van ser Faruc TV i Brindis GSM, de Son Martorellet; Jonc de Son Felip; i Clein SC, de Binigafull. Del guanyador destacà Martí que «té el cap més allargat, millor coll, molt bona esquena, bon pit i una estatura i alçada molt bona».

Per altra banda, Felipa SF, de Son Felip; Joguina II, de Binillubet; Dulcinea GSM II, de Son Martorellet; i Denis GSM, des Calafat, optaren al premi de campiona de raça. Finalment, els jutges van creure que Dulcinea GSM II destaca per la seva «expressivitat, per tenir més bon cap, més allargat, i un coll lleugerament arquejat. És una egua molt completa, bona esquena i una gropa que és d’alabar. És un animal de revista», assegurà.