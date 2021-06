Espectacle floral a Maó

Tothom qui passi aquest cap de setmana pel Parc des Freginal de Maó no resistirà la temptació de treure el mòbil o la càmera fotogràfica per endur-se un record de l’espectacular decoració que llueix aquest espai urbà de la ciutat amb motiu d’una nova edició de la festa Maó+Flors.

El muntatge es podrà visitar també aquest diumenge entre les 10 i les 18 hores. Tot i que les principals construccions florals són as Freginal, també se’n poden veure pels carrers de l’entorn del parc, com s’Arravaleta, Carrer Nou, Costa de sa Plaça i Carrer de l’Àngel. Enguany, com a novetat, es va il·luminar de nit.

Aquest dissabte, a més, la celebració va coincidir amb els actes organitzats pel Dia Mundial del Medi Ambient. També hi va haver temps per a la música, i en concret per al recital de la Banda de Música de Maó.