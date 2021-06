Revista amb sentiment

Segon any sense celebració de les festes de Sant Joan a Ciutadella, però així i tot, Editorial Menorca i «Es Diari» no han faltat a la cita de cada any i des d'aquest dimarts posa a la venda, a un preu de 6 euros, i repartirà als subscriptors de la ciutat de Ponent, l’edició d’enguany de la tradicional «Revista de Sant Joan 2021». Una publicació completa de 64 pàgines a tot color plena de sentiment, experiències, vivències i testimonis sobre les festes de Ciutadella.

Un any més, malgrat la no celebració a places i carrers de Sant Joan –tot i la baixa incidència ja de la pandèmia de la covid-19–, Ciutadella viurà els dies grans a la seva manera. I des d’«Es Diari» de nou ens hem volgut apuntar a aquest sentiment de festa. Aquesta revista té molt per contar i després de l’encert de l’any passat, el primer sense festes, de publicar-la igualment, aquest 2021 també ens ofereix un gran mosaic.

Entre la varietat i qualitat dels continguts, destaca el neguit que viuen en primera persona els cavallers majors del 2019 Toni Bosch de Son Àngel i Miquel Moll de Son Felip, il·lusionats per sortir de nou a la colcada, però sempre confiant amb que mantinguin la seva bona salut; els dos, amb més de 80 anys. Igualment mira de reüll el 2022 el jove Miquel Marquès, pendent dos anys seguits de poder estrenar-se. També en clau de cavallers, Pau Bosch, president de Fagme i antic caixer pagès i homo des be, ens anuncia el seu adéu del camp i, per tant, de les festes. Molt especial el retorn de «Foc i fum, de la mà de Miquel Fullana.

«Ses fotos antigues», amb Joan Bagur i Andreu Salord ens endinsen al passat de la festa i Josep Manguán ens xerra sobre la iconografia de Sant Joan a la Catedral. O el sentiment santjoaner de la maonesa Lina Olives i del nord-americà Darren Green.

Amb quatre tocs de dol

La revista d’enguany ve marcada també per quatre morts molt directament relacionades amb les festes de Sant Joan. Com la darrera, la d’en Pepe de la Vinya, el cavaller de més edat de la colcada de Ciutadella. També es fa ressò aquesta publicació del 2021 de les morts de Carlos de Olivar Despujol, caixer senyor del bienni 2012-13, de la família de ‘can Olivar de davant l’Església’. Un any en el que ens han deixat també en Miguel Marquès, ‘Miguel des Confits’; i Joan Enrich, de Torrepetxina.