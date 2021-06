Escoltar el planeta per salvar-lo

Prop de 5.000 visualitzacions o impactes ha tingut, en només dos dies i en forma de vídeo a Instagram, el missatge que ha llençat el realitzador menorquí Arnau Cloquells, amb relació a la problemàtica dels plàstics que inunden, i mai millor dit, els nostres mars.

«Tao» és el títol de l’audiovisual de gairebé dos minuts de durada que ha creat Cloquells, preocupat per «un problema mundial» i del qual Menorca no se’n salva.

Paratges com Cala Calders, Cala Rafalet o Son Ganxo van esdevenir fantàstics escenaris per aquest vídeo, l’objectiu del qual és conscienciar sobre la gran quantitat de plàstics que arriben a la mar i afecten els ecosistemes marins. En total van ser «quatre dies de rodatge», i amb la participació del surfista illenc Mario Carreras, que apareix com a protagonista en aquesta història explicada a partir d’una «visió poètica sobre la mar», tot fonamentant-se en «la filosofia taoista de la necessitat de connectar amb el planeta i escoltar el que ens demana». Perquè, com afegeix Cloquells, «gravar el vídeo, desgraciadament va ser molt senzill», per la immensa facilitat que van tenir a l’hora de localitzar fems surant a la mar. «I no només passa aquí, en Mario, que fa surf a altres llocs com Bali, Nova Zelanda o Austràlia, ho veu per tot».

En la realització d’aquest treball, Cloquells ha comptat amb la col·laboració del músic Àngel Gelabert i del també realitzador Jordi Villalonga, a més de Tagi Mo (Gigi Prat), que hi posa la música.

Amb una veu en off i subtítols en anglès, Cloquells lamenta els abusos de la humanitat. «El planeta ens ho ha donat tot, però no n’hem fet un bon ús, hem desafiat la natura mateixa, pensant que érem una mena de déu. Però aquest déu no té una solució al seu problema». Per açò, conclou, «hem d’aturar-nos, escoltar i actuar segons el ritme que el planeta ens exigeix i, finalment, deixar-nos fluir amb la natura».