Comença la segona ‘0 Plastic Diving Expedition’

Des d’aquest dijous i fins diumenge tindrà lloc la segona edició de la «0 Plastic Menorca Diving Expedition», una iniciativa impulsada per l’associació sense ànim de lucre YouSocial Volunteer i que compta ja amb la implicació de prop d’una trentena d’entitats, empreses i institucions. El seu objectiu, conscienciar la ciutadania i fer visibles els «plàstics invisibles», és a dir, aquells que s’acumulen al fons del mar, que no es veuen, però que afecten de forma greu la biodiversitat i els ecosistemes marins.

En el marc del Dia Mundial dels Oceans que es celebra avui, la «0 Plastic Menorca Diving Expedition» duu per lema «Plàstic invisible» i implica organitzacions com la Menorca Preservation Fund, Artiem Hotels, Talaiot Estudios, Merak Diving, Per la Mar Viva, els ajuntaments de Sant Lluís, Es Mercadal i Maó, Plastic Free Menorca, Grahame Pearce, Es Cranc Pelut, Pwani Menorca, Pedro’s Boat Center, Fitplanet, Menorca Mar & Charter, Navega Menorca, Gob Menorca, Menorca New Rent, Ocean52, Agència Reserva de Biosfera, Ses Garces, Mur Gisbert, Doral Auto, Mahina Arte, Nortmaran, o Add Livitum, entre altres.

Des d’ahir i fins diumenge, un equip de quaranta voluntaris de tota Espanya participaran en diferents esdeveniments, com una exposició d’art elaborat per Naroa Carvajal i Toni Riera, amb materials recollits de la mar, o les sortides a bussejar, a partir de dijous, per a recollir plàstics. Igualment, també hi haurà xerrades, activitats educatives i esportives, a més d’actes gastronòmics a partir de productes locals.

Per a participar en aquestes activitats només s’ha de seguir a @0Plasticmenorca a la xarxa social d’Instagram i sumar-se a les recollides de plàstics, no només a Menorca, sinó arreu. I l’organització anima a compartir les experiències sota el hashtag #0plasticchallenge, perquè ajudi a conscienciar a com més gent, millor.