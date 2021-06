Diumenge des Be: Sant Joan se siente aun sin estar presente

No fue el de ayer un domingo cualquiera. Nada que ver con el jolgorio popular del tradicional Dia des Be, sin actos protocolarios por segundo año consecutivo como consecuencia de la pandemia, pero ello no impidió que el espíritu festivo de Ciutadella se sintiera sin la celebración de Sant Joan.

Que la de ayer no fuera una mañana propicia para la playa provocó que por las calles de la ciudad se respirara algo más de ambiente que un fin de semana normal. Más turistas por las calles y muchos ciutadellencs que, de una manera más íntima, demostraron que tenían en mente una fecha tan señalada como el Diumenge des Be. Pañuelos de Sant Joan al cuello, el sonido de algún que otro fabiol y los tradicionales berenars no faltaron.

Lejos de la calle, en el mundo virtual, el Dia des Be también contó con su protagonismo. Muchos tiraron de archivo fotográfico para recordar como era la fiesta precovid a través de las redes sociales. Otros se atrevieron a retransmitir en directo vía Facebook el toque de fabiol. También se apuntaron de nuevo este año a las nuevas tecnologías las hermanas del convento de Santa Clara, que pusieron en circulación un vídeo de Carme Mesquida interpretando el primer toc.

Manifestaciones de nostalgia con la vista puesta en que el próximo año todo puede regresar a la normalidad y vivir fechas tan señaladas con la intensidad de antaño. Lo que está claro es que Sant Joan está bien presente en el municipio, con muchas banderas de la Cruz de Malta, como la que desde hace días cuelga de la fachada de la entidad cultural Casino 17 de Gener. En el Cercle Artístic, su junta directiva también se reunió ayer para dar buena cuenta del tradicional desayuno del Dia des Be. Algo con lo que también cumplieron veteranas pandillas locales en lugares tan emblemáticos como Calós.

Un Sant Joan sin actos protocolarios pero sí con un programa festivo y cultural. Anoche, el Teatro de Ciutadella acogió por tercer día consecutivo otro de los grandes iconos de Sant Joan, la representación de la obra costumbrista de Joan Benejam «Foc i Fum», este año, claro está, sin la visita del be. Un montaje del que se ha ocupado la Unió d’Antics Alumnes Salesians de Ciutadella de la mano de su compañía teatral, D9 Don Bosco, con la dirección artística de Miquel Pau Fullana y la supervisión musical de Joan Mesquida. La cuarta y última representación tendrá lugar este miércoles, 23 de junio.

En relación a la famosa obra teatral, cabe recordar que esta tarde (20 horas) tendrá lugar en Can Saura una mesa redonda que lleva por título «El temps de Foc i Fum», que moderada por el periodista Pere Bagur contará con las intervenciones del filólogo Joan F. López Casasnovas, el periodista Bep Joan Casasnovas y la directora del Museo de Ciutadella, Majo León.También sigue abierta en la sala El Roser una exposición en torno a la esencia y la historia de la obra costumbrista.

La música está teniendo estos días también protagonismo dentro del programa de Sant Joan. Si el sábado fue el turno de The Binigaus Band en el patio de Can Saura, ayer lo fue del dúo formado por Clara Gorrías y Pere Arguimbau.

Sant Joan Cultural

Para los días grandes de la fiesta, 23 y 24 de junio, la asociación vaDcultura ha organizado actividades en diferentes espacios de la ciudad con el propósito de vivir la fiesta de Sant Joan a través de la poesía y la música. Así, el miércoles, a partir de las 19 horas, tendrá lugar el Caragol poètic de Santa Clara. Al día siguiente, en el Hort des Quei, sede de la asociación Junts as Pla, se celebrarán, a partir de las 19 horas, dos actividades que pretenden mirar al pasado y el presente de la fiesta: Foc i Fum as Pla y Jocs en vers as Pla. Información adicional y entradas en la web www.vadllibres.cat.

Aplausos a las 9 de la mañana ante la casa del caixer senyor

Como ya sucedió el pasado año, a las 9 de la mañana se produjo una reunión espontánea a las puertas de Cas Comte, en Carrer Major des Born, el lugar desde donde estaba previsto que saliera el caixer senyor del bienio, Borja Saura. Allí se congregaron cerca de una treintena de personas y se pudo escuchar una reproducción del toque de fabiol con aplausos. El acto en recuerdo de uno de los momentos protocolarios más emocionantes del Dia des Be transcurrió sin incidentes aunque bajo la atenta mirada de un dispositivo de seguridad de la Policía Local.