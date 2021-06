Els fillets de Ciutadella se'n van de vacances amb el so de Sant Joan

Les escoles de Ciutadella, com les de la resta de Menorca, han acabat aquest dimarts el curs i en la majoria de centres els fillets han estat acomiadats fins al curs que ve amb el Sant Joan ben present.



Com sol ser habitual per aquestes dates, a les escoles de Ciutadella predominen les activitats santjoaneres, enguany amb un poc més de nostàlgia, ja que per segon any no se celebrarà Sant Joan. Així i tot en alguns centres educatius no han faltat les cançons santjoaneres, en altres han berenat de xocolati i ensaïmada i s'ha fet sentir el so del tambor i el fabiol.



En el cas de l'escola Joan Benejam, l'Apima ha acomiadat els escolars, quan sortien del col·legi, amb el tambor i el fabiol, una manera per mostrar els més petits que "tot i que enguany no hi haurà un Sant Joan amb cavalls, hi ha més maneres molt polides de celebrar Sant Joan que no té res a veure amb les botellades".