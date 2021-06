Contracorrent i contra l’ELA

De Sant Tomàs cap a ponent i fins a Maó. Aquest és el recorregut que acumula ja el nedador català Daniel Rossinés, que des de divendres està fent la volta a Menorca nedant, amb l’Upside Down Menorca. És un nou repte solidari que duu a terme per afavorir la investigació i lluitar contra l’ELA, l’esclerosi lateral amiotròfica.

Amb el seu amic Jano Galán en el record —mort fa cinc anys a causa de la malaltia—, Rossinés planteja el repte en vuit etapes per tancar la volta a l’Illa aquest divendres a la platja de Sant Tomàs. Allà hi serà, entre altres, l’exfutbolista Juan Carlos Unzué, que des que fou diagnosticat d’ELA s’ha centrat en la difusió de la malaltia.

Aquesta no és la primera travessia nedant que fa l’esportista. L’any passat va vorejar tota Catalunya, uns 400 quilòmetres, i aquest dimarts assegurava que «els dos primers dies a Menorca van ser horribles, si el tercer hagués estat igual, no sé si hauria pogut continuar». I és que els vents del sud i de l’est van dificultar molt els primers quilòmetres. Però diumenge, sortint de Punta Nati, el «canvi del vent» va canviar el panorama. «Nedo unes cinc hores cada dia, entre setze i vint quilòmetres diaris, i els tres dies que queden podré fer etapes més curtes, de dotze o catorze quilòmetres». I la darrera, divendres, «serà la més curta, de sis quilòmetres», calcula Rossinés.

Salut i medi ambient

«Aprofitem per gravar un documental», on participen diversos personatges, des de nedadors que l’acompanyen en alguns trams, a afectats per la malaltia o també metges, com «la doctora Povedano, que va tractar el meu amic». També apareixerà Mercedes Milá, el mateix Unzué o representants d’entitats menorquines, com Per la mar viva. «Es tracta de vincular la malaltia amb el medi ambient», perquè els problemes en la natura «acaben provocant malalties».

Quant a recaptació, per ara acumulen al voltant de 6.000 euros, però confien que la xifra creixerà. «La majoria ve d’aportacions particulars, però també col·laboren empreses». Tot el que s’obtengui, a través de la Fundación Luzón, es destinarà a Tricals (World Largest Network to Cure ALS), una xarxa internacional de centres que investiguen l’ELA.

Aquest dimecres, Rossinés sortirà de Maó i nedarà fins a Binissafúller, i els dos darrers dies recorrerà el darrer tram de la costa sud menorquina. Es preveu que l’arribada a Sant Tomàs tengui lloc divendres al voltant de les 13 hores, acompanyat per amics, familiars i per tothom qui es vulgui afegir als darrers metres. Està previst que el rebin a la platja el conseller insular Josep Pastrana, o la batlessa des Migjorn Gran, Antònia Camps.