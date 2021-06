L’art efímer s’alça al vol

Un gran cavall negre s’aixeca des d’aquest dissabte a l’antic edifici del Rocamar, al Fonduco del port de Maó. És una obra de l’artista Francisco de Pájaro, que trasllada sobre els murs del vell immoble amb la col·laboració de Pol Marban.

Aquesta mostra d’art efímer anirà acompanyat del lema Art is trush (l’art és fems), que és en realitat el leitmotiv del propi autor. Francisco de Pájaro (Zafra, 1970) inicià estudis d’art a Mèrida i després va viure un temps a Londres i a Barcelona, on intentà trobar el seu lloc en el món de l’art. Decebut i frustrat pel difícil que era entrar en els circuits de les galeries d’art, el 2009 decidí començar a recórrer els carrers de la Ciutat Comtal per a pintar aprofitant els fems que la gent deixava al carrer. «Tu saps que la gent és molt incívica, i que hi deixa qualsevol cosa», deia aquest dissabte De Pájaro en ple procés creatiu. «Don vida a aquests materials, són una font inesgotable per fer crítica social, o política, per dir allò que m’inspira. Són obres molt efímeres, duren el que tarda el camió ‘fúnebre’ (de recollida de fems) en endur-s’ho». O «que s’ho torni a endur la mateixa persona que ho havia tirat», assegura.

Aquella aventura va tenir èxit i «he aconseguit fer-me un nom i viure del que volia, el meu somni era ser artista». I de fet, «fins i tot he creat tendència, ara hi ha més gent que també ho fa».

Rocamar

La intervenció a l’antic allotjament i restaurant del port ve a continuació de la realitzada a l’immoble de l’avinguda Josep Maria Quadrado, impulsada per l’empresari Benito Escat. «Jo no sóc un muralista, Pol Marban m’ajuda i aquesta és l’obra més gran que he fet mai». I explica que «aquest és un cavall amb la meva iconografia, que faig des de petit» i que «aquí encaixa perfectament».

El cavall, d’uns deu metres d’altura, durà el típic estel al front, «és una aclucada d’ulls al cavall menorquí i les festes», i «ho veuran tots els vaixells que arribin al port, i des de l’Illa del Rei, on justament hi haurà la cara més elitista de l’art». A partir d’aquí, les interpretacions són lliures.

Tot en ordre

Benito Escat explica que la intervenció té tots els permisos de l’Ajuntament des Castell. A més, ha pogut solucionar la confusió amb l’Ajuntament de Maó, per la qual cosa el mural de l’avinguda Josep Maria Quadrado es mantindrà fins al setembre.