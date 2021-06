‘Warriors’ per a una mar neta

150 joves de Menorca i Mallorca han participat en l’activitat «Kilòmetres de plàstic per Iris», organitzada per 0 Plastic Menorca, Menorca Preservation i Mallorca Preservation. Han arribat a recórrer 4.000 kilòmetres, amb amics i familiars per combatre la contaminació de la mar amb plàstics, tot recordant a Iris Annabel Goldsmith, una jove lluitadora pel medi ambient que va morir als 15 anys. Els participants s’identificaven com «0 plastic warriors».

El concurs de vídeos va comptar amb 44 participants i d’entre ells van ser premiats els de Claudia Robles de Menorca i Pere Massanet de Mallorca. Ambdós estan convidats a ser tripulants d’una expedició de Save the Med.

Durant una setmana acompanyaran experts mediambientals i científics marins en activitats de conservació de la mar balear. Rebecca Morris, de Menorca Preservation, destaca que en els vídeos s’ha pogut veure com els joves aporten idees innovadores per afrontar els nous reptes