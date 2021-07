‘Estiu viu’, el programa d’activitats d’Alaior entre juliol i agost

L’Ajuntament d’Alaior ha preparat per als mesos de juliol i agost un programa especial d’activitats culturals, esportives, juvenils i d’oci per a tots els gusts i edats, on es respectaran totes les normes de seguretat sanitàries.

Concerts de música, teatre, demostracions d’activitats esportives, tornejos i competicions, tallers i exposicions tindran lloc al municipi per tal de seguir dinamitzant la vida social, els comerços i la restauració.

Entre les activitats més destacades hi trobem la inauguració del Bulevard dels Filòsofs, una instal·lació que es trobarà al carrer del Pare Huguet i que és un recull dins el temps de la trajectòria dels principals filòsofs i els seus pensaments més destacats. La presentació pública tindrà lloc el dimecres 28 de juliol a les 20 hores, amb una actuació musical.

D’altra banda, el 10 d’agost (21.30 h), al pati de l’IES Josep Miquel Guàrdia es celebrarà un imprescindible dins la programació estival del poble, el Concert Líric, que aquest any arriba a la seva 23a edició. Simón Orfila cantarà acompanyat de dos bons amics seus, la soprano Ruth Iniesta i el tenor Moisés Marín, acompanyats pel mestre Antoni Pons Morlà al piano i a la direcció d’orquestra. El concert dedicarà els seus beneficis als més afectats per la covid-19. L’Ajuntament anunciarà pròximament la informació referent a la venda d’entrades. També, el 13 d’agost al pati de l’institut es podrà gaudir del xou «Inimitable», un divertit espectacle d’imitacions de veus amb l’artista Nacho Lozano (Tu cara me suena, El hormiguero). L’entrada serà gratuïta.