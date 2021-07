Lluís Real i les seves ‘Memòries de l’oblit’ arriben a Ciutadella

Lluís Real continua explorant dos camps que l’apassionen com són la fotografia i l’arquitectura. Dos mons que, a través de les seves obres, interactuen fins a aconseguir una simbiosi especial, arribant, fins i tot, a fer de la seva particular visió un veritable assaig fotogràfic. Una mostra d’açò es pot copsar en l’exposició «Memòries de l’oblit», que des d’avui i fins al 27 d’agost es podrà veure a la Galeria Retxa de Ciutadella.

El títol de la mostra ho diu gairebé tot. «Memòries de l’oblit» sintetitza perfectament la voluntat de l’artista, el qual, des del darrere d’una Leica digital, planteja la visió més personal d’un seguit d’habitatges antics de Menorca. «Jo ja tenia una col·lecció de fotos d’interiors de cases», explica Lluís Real, qui treballa en un projecte fotogràfic sobre arquitectura de tot el món.

Ara, el seu interès era «documentar cases només de Maó, abandonades, buides o mig buides, que no estan en un estat formal». És així que ha tingut l’oportunitat de visitar diferents immobles de la ciutat de llevant i fer, en realitat, «un assaig fotogràfic del que hi veia i que creia que tenia interès», per molt que es tractessin de parets o sostres en mal estat, amb o sense vells mobles i elements que queden dels seus antics propietaris.

«No són interiors un cent per cent clàssics, sinó que hi ha una semiabstracció», cercant sempre angulacions particulars i jugar amb els contrastos que les mateixes cases i els seus continguts ofereixen. «Documentar cases antigues m’apassiona i em motiva fotografiar-les», admet el fotògraf. «L’arquitectura sempre m’ha agradat molt i fa molts anys que m’hi vaig especialitzar». Per açò, «no consider que aquestes siguin fotografies d’arquitectura, sinó més aviat un assaig personal sobre com les veig».

Llibre d’autor

L’exposició inclou vint-i-cinc fotografies i en realitat és una síntesi del llibre d’autor homònim que presenta el fotògraf i que recull de forma extensa aquesta mena de tractat fotogràfic. Va «casa per casa, amb descripcions fotogràfiques i una sèrie de textos de diferents autors».

Cada un dels exemplars d’aquest llibre d’autor «és únic» i «s’ha fet de forma artesanal, a mà». I és que l’edició impresa del volum va lligat a una «capsa metàl·lica antiga que conté memòries, fotografies de les cases impreses, postals antigues, objectes, botons, un rodet de fil». És ben bé com si fos una troballa en una d’aquestes llars antigues plena de records, molts d’ells oblidats.

Aquesta exposició i el llibre són només una part dels projectes que Lluís Real té en marxa i que anirà desenvolupant paulatinament. Un altre que té en procés tracta sobre patrimoni i edificis industrials de Menorca, i en prepara un més de similars característiques, però en aquest cas enfocat sobre de Catalunya.

Quant a l’exposició que comença aquest divendres a la Galeria Retxa, es podrà veure de dilluns a divendres, tant el matí com el capvespre, i també els dissabtes de 10 a 13.30 hores, fins al pròxim 27 d’agost.