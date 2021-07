Vitralls amb firma i color a Sant Climent

L’artista Marc Jesús és l’autor del disseny que llueixen els vitralls de la parròquia de Sant Climent, en una actuació que, a part de dotar d’atractiu les finestres, permet suavitzar l’impacte lumínic a l’interior del petit temple.

Precisament, aquest segon motiu és el que causà aquesta actuació, ja que, especialment a l’estiu, els raigs solars entraven amb molta força a l’església i afectaven especialment els primers bancs del públic.

Fruit de l’amistat entre Marc Jesús i el rector de la parròquia, Joan Tutzó, va sorgir la possibilitat de crear un disseny «inspirat en la figura de Sant Climent», açò sí, seguint l’estètica habitual i els tons que caracteritzen l’obra del pintor.

Vinils

La idea era plantar uns vitralls nous amb aquest disseny, però el seu elevat cost, d’uns 12.000 euros, ho feia inviable, tenint en compte que l’església «té altres prioritats més urgents», com deia el mateix Tutzó. És així que la solució «ràpida» ha estat crear uns vinils, que ha instal·lat l’empresa Impacte, amb la intenció que «quan es pugui, es canviaran per vitralls».

«No són uns simples plàstics, són una obra creada per un artista», destaca Joan Tutzó, agraït per la col·laboració de Jesús en una «església que és molt polida, amb un aire medieval molt personal que sorprèn la gent quan entra, perquè des de fora no ho sembla».

En qualsevol cas, s’ha complert la missió de filtrar la llum i suavitzar el seu impacte. I s’ha fet amb una firma destacada com la de Marc Jesús, que col·labora desinteressadament, i amb unes il·lustracions que fan al·lusió al Papa Sant Climent. Situat al centre, apareix amb l’àncora (a l’esquerra) al qual fou lligat i llençat a la mar. Dos àngels, a banda i banda, i una sèrie de borbs que «simbolitzen les ànimes», representen el moment de la resurrecció. Tampoc no falten elements marítims característics del mar de Menorca, com els peixos o la posidònia.

Aquest joc entre la mar i el cel, presentat amb els tons blavosos i les figures femenines (representades en els àngels), evidencien l’autoria de l’obra, que llueix ja als finestrals de la parròquia.

Benedicció

Els renovats vitralls amb el disseny de l’artista seran beneïts en la missa del vespre d'aquest diumenge, a les 20.15 hores. A partir d’aquí, i sabent que les donacions que es reben es destinen a causes més prioritàries, la parròquia està oberta a donatius específics per fer realitat, qualque dia, el «somni» de tenir uns vitralls de vidre i amb el mateix disseny de Marc Jesús.