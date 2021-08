Sant Llorenç s’escriu amb tinta de revista

Alaior té molts i bons motius per a fer festa i hi ha iniciatives que ajuden a celebrar-la, en aquest temps de pandèmia. Sense el protagonisme de la qualcada, hi ha aportacions festives necessàries, com ara la revista de Sant Llorenç que edita «Es Diari» amb el suport de l’Ajuntament. Aquest divendres es va presentar al claustre de Sant Diego, amb molta assistència de públic, i la presència del batle José Luis Benejam, membres de l’equip directiu d’aquest mitjà i molts dels col·laboradors que hi han participat.

El batle va comentar com ha dolgut haver de tornar a suspendre les festes per segon any i, per aquest motiu valorà l’edició un any més de la revista.

A les intervencions es va destacar el treball periodístic de Mercè Pons Florit, que ha coordinat la publicació, la qualitat de la fotografia, de Gemma Andreu i Tiago Reurer, i l’impacte de la portada, obra de Toni Barber.

Riquesa de continguts

Josep Pons Fraga, editor d’«Es Diari», va comentar que l’objectiu principal de la revista és «mantenir ben encesa sa flama i es batec des sentiment des poble d’Alaior». Davant «la celebració enyorada» s’oferix una publicació que «recull vivències» i que permet «assaborir» la festa. Va explicar amb detall cada un dels continguts de la publicació, des de la gran portada de Toni Barber fins als articles dels qui estan sempre a prop del diari, el poeta de Sa Figuera Verda, Ponç Pons, i el doctor en periodisme, Miquel Àngel Limón.

L’acte al Pati de sa Lluna es va tancar amb una tonada del fabioler Lito Vinent, que va omplir el claustre d’una tranquil·la música festiva, un tast de la festa que s’alimenta de detalls, com una bona revista i l’esperit dels protagonistes de Sant Llorenç.