Conxa Juanola , al front de la Junta de Caixers de Maó

En compliment dels acords de govern adoptats per PSOE i Ara Maó al començament del mandat, Conxa Juanola assumeix aquest estiu les funcions de caixera batlessa. Substitueix en aquesta funció el batle Héctor Pons. No és l’únic canvi en aquest òrgan rector de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, atès que Joan Tutzó ha assumit el paper de caixer capellà en el lloc de Gerard Villalonga.

La Junta de Caixers de Maó no s’ha renovat aquest darrer any i mig en funció del compliment dels terminis per biennis habituals. La pandèmia ha deixat congelat aquest procediment de renovació fins que la situació sanitària i l’activitat social no es normalitzi.

L’any passat ja corresponia a Ara Maó assumir el paper de caixer batle, però Conxa Juanola va renunciar per motius personals abans que la pandèmia esclatés al país i tot quedés paralitzat. Va ocupar el seu lloc Héctor Pons, tot i que finalment no va poder exercir aquesta funció a la qualcada per la suspensió de les festes. Enguany aquesta responsabilitat ha tornat a qui li pertocava pels torns establerts a l’acord polític, és a dir, a Ara Maó en la figura de la primera tinenta de batle.

Serà de nou, però, un càrrec sense massa presència pública, com l’any passat. No es veurà Juanola dalt el cavall. La situació sanitària actual impedirà per segon any consecutiu la celebració dels actes protocol·laris de les festes patronals a tota l’Illa, i Maó no és una excepció. La Junta de Caixers va ratificar aquesta previsible decisió a finals de juliol.

La resta de la junta de caixers actual de les festes de Maó l’integren Ainhoa Llambias com a caixera batlessa de Sant Climent, David Mir com a caixer batle de Llucmaçanes, Ignacio Martínez com a caixer casat, Pere Marquès com a caixer pagès, Cristóbal Vinent com a fabioler i, com a vocals, Maria Cristina Mata i Maria Dolors Iglesias.