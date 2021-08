Toni Vidal, una medalla brillant a una carrera d’or

Antoni Vidal Miquel (Es Castell, 1934) serà distingit amb la Medalla d’Or de la Vila des Castell, com a reconeixement a la seva destacada trajectòria professional com a fotògraf, faceta en la qual ha estat reconegut anteriorment amb nombrosos guardons, com ara la Creu de Sant Jordi 2019 de la Generalitat de Catalunya o, abans, amb el lliurament de la Taula d’Or Premi Maria Lluïsa Serra 2008 del Consell insular de Menorca.

L’expedient està en aquests moments en exposició pública, després que en el plenari municipal del mes passat s’aprovés, per unanimitat, iniciar la seva tramitació. La batlessa, Joana Escandell, que actua com a jutgessa instructora, defensà la proposta de retre homenatge a Toni Vidal, per la seva «dilatada carrera professional, reconeguda i guardonada amb diferents distincions».

Va descriure Escandell com l’art d’escriure amb la llum «despertà de ben jove» l’interès de Vidal, un «enamorat de la seva terra» que «ha retratat, càmera al coll, la Menorca quotidiana, les festes, el camp, les ciutats, les feines». Instantànies que s’han convertit en documents històrics de gran valor, com així ho considerà també la Generalitat arran de la concessió de la Creu de Sant Jordi. Es valorà llavors la destacada trajectòria en terres catalanes, com a autor d’autèntiques obres de «poesia visual» a l’hora de captar la natura, o també com a retratista. I és que per davant del seu objectiu desfilaren personatges com Salvador Dalí, Salvador Espriu, Joan Brossa, Gabriel García Márquez, Mercè Rodoreda o Josep Pla.

Modèstia exemplar

Toni Vidal demostrava, de nou ahir, la seva bonhomia i modèstia. Amb la decisió de l’Ajuntament ja comunicada, el fotògraf admetia des de la seva casa des Castell que «no he dit res a ningú», perquè considera que «és una mica prematur». Poc amant de l’«ostentació», Vidal prefereix no valorar en excés «una cosa que encara no és un fet».

Tanmateix, l’autor de nombrosos llibres il·lustrats i d’exposicions diverses en sales destacades com ara la Fundació Joan Miró, no amagava que el reconeixement que li vol fer l’Ajuntament en nom de tot el poble des Castell el fa «content; sempre s’agraeix que pensin bé d’una persona».