Música, dansa i activitats familiars a Hauser & Wirth

Durant els mesos de setembre i octubre, Hauser & Wirth Menorca durà a terme un programa d’activitats educatives i culturals, desenvolupades juntament amb Sa Xaranga i Sílvia Vivó, l’Escola d’Art de Menorca, el Festival Pedra Viva i Es Claustre.

Les diferents propostes estan relacionades amb l’exposició que es pot veure aquest estiu a la galeria, de l’artista nord-americà Mark Bradford, sigui a través de tallers familiars o relacionat amb l’Education Lab, l’espai en el qual enguany han treballat alumnes de l’Escola d’Art de Menorca.

Les activitats programades són les següents:

1 Tallers familiars inspirats en l’obra de Mark Bradford

Tindran lloc els dissabtes matí, de la mà de Sa Xaranga i Sílvia Vivó. Són unes activitats familiars inspirades en l’exposició de Mark Bradford a Hauser & Wirth Menorca, on els participants poden experimentar la creació a partir del paper. Els tallers intercalen formats per a fillets i filletes de 3 a 6 i de 6 a 12 anys. Per als més petits, l’input se centrarà en l’art, els colors i les textures. Per a fillets i filletes majors de 6 anys, els tallers partiran de conceptes de l’exposició, com ara les illes, el món, fronteres, la gran ciutat, els oceans, i mapes.

Segons Judith Morillas, pedagoga i directora de Sa Xaranga, «els tallers permeten apropar les tècniques de Mark Bradford i els valors presents a l’exposició als més petits a través de tallers pràctics que incentiven l’observació i la creativitat».

Els tallers començaran a les 10.30 hores, participar-hi costarà 3 euros per als pares i són gratuïts per als infants. Is’han d’afegir el cost del trasllat, 5 euros per als adults, 3 euros per als menors de 12 anys i gratuït per als més petits.

2 Lab Educatiu dedicat a «Masses and Movements»

Al laboratori educatiu de «Masses and Movements», Mark Bradford ha treballat amb estudiants de l’Escola d’Art en la creació de mapes murals que s’enfoquen en l’actual crisi migratòria global. Les alumnes, que durant tot l’estiu han introduït els visitants en l’espai educatiu, duran a terme visites guiades a l’exposició els dies 30 i 31 d’agost, i 1 de setembre. Les visites són gratuïtes i es faran a les 12.15 i 18.15 hores, coincidint amb l’arribada dels ferris.

3 Concerts vermut de la mà dels promotors des Claustre

Hauser & Wirth organitza quatre diumenges de sessions vermut amb els promotors des Claustre. Seran sessions gratuïtes, sempre a les 12.15 hores, a la terrassa del restaurant Cantina.

El 5 de setembre, el trio menorquí de jazz de Pere Arguimbau presentarà el seu darrer àlbum, que beu del jazz clàssic i el folk mediterrani.

Mû Mbana actuarà el 19 de setembre, presentant les seves harmòniques creacions influenciades pels cants religiosos africans.

El 3 d’octubre, la cantant maonesa Anna Ferrer portarà el folk inspirat en les tradicions musicals d’Espanya i Amèrica Llatina.

I el 17 d’octubre, el duo format per Carola Ortiz (veu i clarinet) i Juan Pablo Balcázar (contrabaix) compartirà amb el públic una sessió de minimal hits de jazz lliure.

Les visites a l’Illa del Rei es poden fer amb els Yellow Catamarans i també amb els Bots Berguiners, el nou servei de taxi marítim que acaba d’iniciar l’activitat al port de Maó i que té com a particularitat el fet que són les primeres embarcacions impulsades per energia solar a la dàrsena menorquina.

Des de la galeria recomanen comprar els tiquets per a les activitats a través del web hauserwirth.com/menorca. En el cas de les entrades per als tallers familiars, inclouen tant l’activitat com els desplaçaments d’anada i tornada a l’Illa del Rei.

Quatre espectacles inclosos en la programació del Festival Pedra Viva

La galeria col·labora amb el Festival Pedra Viva acollint quatre espectacles. El primer serà l’11 de setembre (21 hores), amb Carles Viarnès i Alba G. Corral i una experiència cinemàtica i hipnòtica a través de música experimental i codificació de videoinstal·lacions.

El 25 (18 h) i el 26 de setembre (20 h), Xavier Bobés presentarà «Corpus», una trobada entre escultura, teatre d’objectes i música en el qual juga amb la poètica dels objectes.

El 9 d’octubre (20 h), les ballarines de la Companyia UnaiUna oferiran «Galejar», i el 23 d’octubre (20 h), Rigoberta Bandini, revelació del pop contemporani, presentarà el seu últim àlbum.