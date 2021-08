Maó organitza un pla alternatiu per gaudir de Gràcia

El 9 de setembre farà 30 anys de la inauguració de la Sirena Mô del port de llevant, una efemèride que l’Ajuntament de Maó ha volgut celebrar organitzant diversos actes commemoratius.

Així s’exposà ahir durant la presentació del «programa que no és de festes, sinó d’actes» que, com explicà el batle de la ciutat, Héctor Pons, inclou les activitats que es duran a terme els próxims dies a Maó. Figuren des de concerts (com els del Consorcio, Pèl de Gall, Xanguito, El Linares, Love of Lesbian, Blackpearl, Moments a Cor o de les Bandes de Música de Maó i Es Migjorn Gran), fins a tornejos esportius (petanca, bàdminton, escacs, tir amb arc, tennis), passant per mostres artístiques i mercats d’art i de nit que es faran al port i en places com les del Carme o d’Espanya.

Héctor Pons, acompanyat per representants dels diferents grups municipals i també de l’escultor Leonardo Lucarini, autor de l’escultura que celebra tres dècades i que s’ha convertit en tot un símbol de la ciutat. Una efemèride que motivarà la celebració de diversos actes, d’es d’una visita a l’escultura autèntica que és a l’Illa del Rei, a una exposició sobre la història de l’obra o la col·locació d’una placa per commemorar aquests 30 anys.

L’Ajuntament ha programat per al 10 de setembre (plaça Constitució, 20 hores) el lliurament de la Medalla d’Or de la Ciutat al Club Marítimo de Mahón. És un altre acte destacat del programa, en el qual figuren altes propostes com la projecció d’un documental sobre el centenari de les festes de Gràcia, l’emissió en línia del pregó de 1990 protagonitzat per Joan Manuel Serrat, o una mostra de dansa sobre una plataforma a la mar amb el ballarí Jesús Carmona. No faltaran tampoc la tradicional plantada de gegants, les celebracions religioses en honor a la Mare de Déu de Gràcia o la presentació de la revista especial d’«Es Diari». El batle va incidir en què totes les activitats estaran controlades i reclamà la «col·laboració» de tothom «perquè dia 10 no ens haguem de penedir de res» i no es lamenti un increment en la incidència de la covid.