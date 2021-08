La calor fa avançar enguany la verema

Ha començat la verema a Menorca i ho fa amb bones expectatives. Els càlculs dels productors apunten tal vegada a un petit descens de producció, però, això sí, estan convençuts que el vi serà de «bona qualitat».

I és que afirmen des de les vinyes insulars que «el temps ha acompanyat» i el rem ha pogut madurar. De fet, «la calor ha accelerat el procés», i el mateix factor «potser farà que el vi tengui més de graduació», explica el responsable de Bodegues Binifadet, Lluís Anglés. «Noltros solem tenir unes veremes estables, esperam que enguany hi hagi una producció similar a la de l’any passat», en les 13 hectàrees que actualment tenen en producció.

També a les vinyes de Binitord han iniciat la recollida d’un rem que pronostiquen que «serà de bona qualitat», encara que segurament amb «un poc menys de quantitat». I és que «el temps ha estat favorable, està fent calor i el vent de tramuntana manté el rem eixut», explica Antoni Salord, qui calcula que la producció passarà dels «40.000 quilos de l’any passat, als 50.000 d’enguany», xifra que anirà augmentant els pròxims anys «quan entrin en producció» els darrers ceps sembrats. En total tenen 10 hectàrees conreades.

Cultius ecològics

Un cas particular són els vins de Sa Cudia. El seu propietari, Andrés Martínez Jover, apunta que també fa uns dies que han iniciat la recollida del rem. El seu cas és diferent, perquè la finca «està dins el Parc Natural de l’Albufera des Grau i les nostres vinyes són de secà». Açò vol dir que «depenem totalment de la meteorologia, perquè no regam». Un fet que deriva en una menor producció per planta. «Una vinya produeix un quilo, en una de regadiu produeix cinc vegades més».

En aquestes 6,5 hectàrees de cultiu ecològic «ens mantenim en xifres d’un any normal», encara que «la pedregada que hi va haver el juliol va fer malbé una mica de rem».

Quant a la comercialització dels vins, els productors esperen que la recuperació de l’activitat en sectors com la restauració, ajudin a rellançar les vendes.

De fet, Martínez Jover manifesta el seu «agraïment als restaurants, ja que en un any difícil estan apostant pel producte local». Perquè, assegura, «enguany esteim veient que cada vegada hi ha més restaurants que han optat per introduir els vins de Menorca en les seves cartes», circumstància que ajuda a donar difusió als productors locals i que pugui créixer la comercialització.