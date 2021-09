La revista de Gràcia, amb el cor de la gent de Maó

El claustre de Sant Francesc va ser ahir fosquet l’escenari de la presentació de la revista de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, que publica «Es Diari» des de fa més de trenta anys. Un acte del programa festiu, d’un segon any sense festes, tot i els actes culturals i musicals organitzats. La publicació ha despertat il·lusió perquè tot i que només hi ha un reportatge on surten imatges de cavalls, cada una de les pàgines respira sentiment de festa, a través de les paraules i les imatges de gent de Maó, que sent la ciutat i tot allò que comparteixen els seus habitants.

Un acte emotiu

Josep Pons Fraga, editor d’«Es Diari», va dir que la revista «vol fer-se ressò d’aquest sentiment que amara el poble de Maó entorn dels fets, personatges populars i les històries que fonamenten la identitat ciutadana, l’arrel religiosa, el sentit i significat d’aquests dies de setembre».

El director, Josep Bagur, que ha coordinat la publicació, va explicar cada un dels seus continguts. Comentà que aquesta revista «s’ha escrit amb noms propis, amb històries petites i grans, de persones que se senten de Maó i que viuen la ciutat i els seus ritmes». Una mostra d’aquest objectiu és el reportatge de Gemma Andreu de la gent que viu i neda as Murtar, sa Mesquida i Es Grau durant l’estiu.

Molts dels autors dels articles hi eren presents ahir i altres no van poder venir. Mitico Shiraiva, autora de la portada, va excusar l’assistència. A la revista hi són presents J. Bosco Faner, Juan Elorduy, Maria Camps, Pep Mir, Manuela i Iwan Wirth, Margarita Orfila, Juan Luis Hernández, Gemma Andreu, Josep Pons Fraga, José Barber, Àngels Andreu, Francesc Carreras, Margarita Caules i Josep Portella.

El claustre es va omplir de molts col·laboradors d’aquest mitjà, clients de publicitat, alguns dels membres de la junta de caixers i autoritats. Hi eren presents, la consellera de mobilitat, en representació del Consell, la regidora de Cultura i caixera batlessa, Conxa Juanola, el regidor de Festes, José Manuel García, el president del Cercle d’Economia, Francesc Tutzó, la regidora i consellera d’Editorial Menorca, Carme Seguí, i altres regidors de l’oposició, com Águeda Reynés, i membres del Consell, com el conseller Eugenio Ayuso.

El bisbe de Menorca, Francesc Conesa, també es va dirigir als assistents, per recordar que «les circumstàncies sanitàries ens aconsellen continuar sent prudents». Va comentar que pot ser una ocasió «per descobrir que el cor de la festa és la Mare de Déu, que des del segle XV és venerada a la ciutat de Maó amb el títol de gràcia».

A la fresca del claustre de Sant Francesc, els assistents van poder comentar el contingut de la revista i van poder gaudir d’una bereneta oferida per «El paladar».

Des d’ahir matí, la revista es troba a la venda a totes les llibreries i ha estat repartida entre els subscriptors de Llevant.