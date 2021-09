Homenatge al centenari Pepe Riudavets Vidal de Ferreries

El Club de Jubilats de Ferreries va fer un homenatge ahir a Pepe Riudavets Vidal, pels seus 100 anys. Va rebre per part del Club una placa de plata de record, lliurada pel president, Pedro Morlà, i un ram de flors; mentre que l’alcaldessa, Joana Febrer, en nom de l’Ajuntament, li va fer lliurament d’un quadre amb la seva acta de naixement. Pepe Riudavets Vidal és una de les tres persones de Ferreries que en l’actualitat són centenàries. Els altres dos són Tomeu Barber i Juanita Janer.

Ahir, va estar ben acompanyat per la seva família, amics i membres del Club de Jubilats. Va ser la seva única filla, Ague, qui va explicar durant la celebració la seva vida, recordant el veïnat del Carrer Sant Bartomeu, on hi va tenir la casa amb la família, la seva vida de miner a una mina de Menorca i la feina de pagès i caminer al lloc de Sant Rafael.

L’homenatjat, per la seva part, emocionat pel moment, va manifestar l’alegria d’aquest aniversari. Pepe Riudavets viu encara en el seu domicili cuidat per la seva filla, extreballadora del geriàtric de la localitat i avui ja jubilada.

Des de l’any 1981 el Club de Jubilats realitza aquests actes d’homenatge a les persones del poble quan compleixen els 100 anys. Al llarg d’aquest temps han estat 12 les persones que han celebrat a l’entitat aquesta efemèride.