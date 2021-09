Canal Cocina viatja a Menorca per donar a conèixer la gastronomia tradicional

A partir de novembre, a Canal Cocina s’emetran deu capítols de «Blanca en Menorca», un espai conduït per la xef d’arrels menorquines Blanca Mayandía Briones, dedicats a la gastronomia i al producte local illenc.

Cada programa inclourà dos reportatges sobre productes locals i un apartat d’elaboracions de receptes tradicionals menorquines, a partir d’aquelles matèries primeres.

És així que, des del 27 d’agost, un equip de set persones és a Menorca fent rodatges per als vint reportatges que serviran per mostrar com són, d’on surten i com es produeixen els productes que nodreixen les receptes tradicionals. Després, a partir de dijous, un altre equip d’onze professionals agafarà el relleu per gravar les elaboracions. «Serà en una cuina amb vistes al port de Maó», explicava ahir Bárbara Urías, redactora del programa. «Es tracta de fer valdre el producte menorquí, donant el protagonisme als productors», tenint ben present que són la base de la gastronomia. «És gent que es deixa la pell al camp, a la mar, perquè els agrada, i així t’ho transmeten», destaca Urías, alhora que posa l’accent en la intenció de «mostrar també els valors culturals i socials».

Les càmeres de Canal Cocina han sortit a pescar llagosta i peix, han vist com es cria la vedella vermella o el cabrit, han visitat el Mercat des Peix de Ciutadella, cultius fruiters com els d’Algendar o explotacions dedicades a la producció d’ous, de formatge o d’oli, com és el cas de la finca de Pont Modorro, on Juan Cerezo Mir i Isaac Herrera van explicar els secrets de la tafona. També han visitat artesans pastissers, han après a fer maonesa amb el xef Víctor Bayo i han conegut el món dels cavalls.

Blanca Mayandía admet que està sent una experiència gratificant i entranyable, per les seves arrels illenques. «Jo he nascut a Madrid, però a casa sempre hem tingut Menorca molt present». De fet, al seu espai televisiu ha presentat receptes tradicionals menorquines heretades de «la meva besàvia, Margarita Escudero Sintes, com la panadera o les pilotes».

Aquesta acció promocional, impulsada pel Consell i que té en compte la designació de Menorca com a Regió Gastronòmica Europea 2022, inclou també rodatges per als programes «Canal Cocina recomienda» i «Productos artesanos».