«Pregoners de la gràcia»

El bisbe de Menorca, Francesc Conesa, afirmà aquest dimecres que «moltes vegades els cristians hem posat més l’accent en la llei que en la gràcia, convertint el cristianisme en un conjunt de normes morals i lleis per al culte. Però allò primer és sempre la gràcia»,

A l’homilia de l’Eucaristia per la festivitat de la Mare de Déu de Gràcia, celebrar a l’església de Santa Maria de Maó, el pastor de la Diòcesi va recordar les paraules del papa Francesc: «Abans que l’obligació moral i religiosa hem de parlar de l’amor salvífic de Déu». Conesa subratllà que «hem de començar sempre proclamant la iniciativa amorosa de Déu; personalment i com a comunitat hem de donar testimoni que creim en aquest amor i que ho experimentam com a font de vida i d’esperança».

Foto: Manolo Barro

La missa, concelebrada pel bisbe Conesa amb el rector de Santa Maria, Joan Miquel Sastre; el vicari general, Gerard Villalonga; i el clergat de l’arxiprestat de Maó, va ser presidida per la imatge de la patrona Maó, traslladada des de l’ermita-santuari a l’església parroquial. Dels 21 regidors que integren la corporació municipal, van acudir a la missa l’alcalde Hèctor Pons i dos regidors del PSOE; set del PP, encapçalats per l’exalcaldessa i avui cap de l’oposició Agueda Reynés; dos d’Ara Maó i el de Ciudadanos.

També hi era present la Junta de caixers amb la regidora Conxa Juanola, caixera batlessa; i Joan Tutzó, caixer capellà, que participà en la concelebració eucarística. Amb silenci i emoció es va escoltar el toc de tambor i fabiol que el fabioler Lito Vinent interpretà dalt l’altar.

Missatge del bisbe

El contingut i el missatge evangèlic que el bisbe Conesa va transmetre a l’homilia queda recollit en aquesta frase: «Quan vivim en gràcia, ens convertim en pregoners d’una fe que és gràcia per a respondre a l’amor absolut de Déu posant tot el nostre ésser a les seves mans, estimant-lo amb tot el cor en la persona dels altres, especialment els més petits i vulnerables». El pastor de la Diòcesi afirmà a Santa Maria que «és necessari proclamar-ho a una societat que ha oblidat que Déu és gràcia, perdó i misericòrdia».