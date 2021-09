Les realitats dels fillets de Menorca i Nicaragua, en un documental del Fons Menorquí de Cooperació

«El camí de l’escola» és un documental sobre les realitats oposades dels fillets de Menorca i de Telpaneca, a Nicaragua, des que s’aixequen per anar al col·legi fins que se’n van a dormir. Un recorregut pel seu dia a dia, en entorns completament diferents i que condicionen el seu futur.

Aquest documental del realitzador menorquí Raimon Rodríguez i l’ONG Mira, que s’emetrà avui (12 hores) a IB3, s’emmarca en els «Centres educatius cooperants», el projecte pedagògic i d’intercanvi que, des de fa una dècada i mitja, impulsa el Fons Menorquí de Cooperació entre escolars illencs i de Nicaragua.

El reportatge està fet en dues etapes, amb imatges gravades el 2007 i el 2018 i amb joves parlant, primer de les seves «expectatives vitals» i, deu anys més tard, explicant si les han pogut complir o no. Ho diu la gerent del Fons, Marga Benejam, sobre un documental finançat amb recursos de l’entitat menorquina i que no ha estat absent de dificultats. I és que «la deriva autoritària i el major control sobre la informació» que viuen els darrers anys al país centreamericà van impedir el rodatge —fins i tot amb requisament dels equips— de la segona part de l’audiovisual per part de Rodríguez. Finalment, una productora local va poder completar el treball, que mostra com els joves menorquins que aspiraven a fer estudis superiors, han pogut fer realitat aquells desitjos, estudiant a Barcelona o Londres, i aquells infants que s’aixecaven «a les 4.30 del matí i caminaven hores per anar a l’escola» han hagut de replantejar les seves vides. «Una conclusió és que l’escola és fonamental per tenir una bona educació, perquè dona unes oportunitats que, si no, no tindries».