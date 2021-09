Menorca aixeca les veus contra el canvi climàtic

Amb les notes del «Bella ciao», la plataforma Menorca pel Clima va reclamar ahir al poble de Menorca que «alci la veu, que demani canvis, que aporti solucions, que sumi forces, que ajudi a redreçar el rumb equivocat que ara duim, per arribar a un avui i un demà molt millors».

Amb aquesta frase tancaven ahir el manifest del qual es féu lectura en les dues concentracions realitzades, a la plaça de la Catedral de Ciutadella i al pati posterior de Sant Francesc, a Maó.

Amb la popular cançó italiana va començar un acte en el qual, a la ciutat de llevant, quatre joves, Paula Pérez, Andrea Lopera, Tsunami Gómez i Clàudia de Febrer, van llegir el manifest d’adhesió a les mobilitzacions del Friday for future, expressant així la preocupació pels «escenaris de canvi climàtic que la comunitat científica està anunciant des de fa anys».

La trobada, conduïda per Malu Morro i amb la participació d’Anabel Villalonga, va servir per expressar la preocupació per la necessitat de fer «un viratge important en la manera de relacionar-nos amb el planeta» o, sinó, construirem «un futur francament complicat i gens desitjable». Perquè s’aproxima el «punt de no retorn», amb un panorama ple de «notícies negatives».

No pensar només en paràmetres econòmics i tenir en compte el que realment condiciona el fet de viure bé, com disposar d’«aire net, aigua potable, producció d’aliments sans, dret a habitatge, educació, sanitat», i evitant les desigualtats i el poder en poques mans. I tot, fent-ho des de Menorca, perquè l’Illa sigui exemple de sostenibilitat, revisant la capacitat d’acollida turística, de límit de vehicles, de reordenació del litoral, per controlar uns serveis públics (aigua, energia, residus sòlids o aigües residuals) que ara «es veuen desbordats».

L’acte de Maó va comptar amb el so contundent de la batucada Mendó, perquè el missatge llençat i impactés amb força en els menorquins.