L’exuberància del cavall espanyol sedueix Ferreries

El cavall de pura raça espanyola llueix aquest cap de setmana totes les seves virtuts en el VIII Campionat de Balears Morfo-Funcional que se celebra a les instal·lacions del club hípic de Son Martorellet, a Ferreries. Una cita que reuneix una trentena d’exemplars, que competeixen per convertir-se en els millors exponents de la raça.

L’esdeveniment reuneix corsers de vint-i-tres ramaderies de Menorca i Mallorca, que concursen amb 35 cavalls, una xifra sensiblement inferior a la darrera edició, el 2019, quan hi hagué mig centenar d’exemplars, segons apuntava Miquel Pons, el president de l’associació de criadors a l’Illa, EsPRE Menorca.

Durant la jornada d’ahir es van fer proves de morfologia i funcionalitat. Per a les primeres, durant el matí, que valoren la forma i estructura dels animals, van sortir a la pista els poltres a partir de dos anys, fins als cavalls adults que en tenen set o més. També ho feren cries d’un any, com a primera presa de contacte amb la competició, però en el seu cas els resultats no seran oficials, ja que l’Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Ancce) només els valora a partir del segon any d’edat.

Ja al capvespre es van dur a terme les proves de funcionalitat, només per a mascles, on el jurat es fixa en la perfecció de la mecànica dels moviments, durant les seves evolucions a la pista.

Avui, egües i premis

Les egües entren en competició avui dematí amb les proves de morfologia. Més tard, cap al migdia, està previst que se celebri el lliurament dels premis especials, que es disputaran els guanyadors de les diferents seccions.

Els participants van exhibir els seus exemplars a les pistes de Son Martorellet.