Un tros d’història sobre dues rodes

Motos amb molta història volten per Menorca aquest cap de setmana. Són unes Bultaco, concretament del model Tralla 101, del qual se’n fabricaren només 3.953 unitats entre els anys 1959 i 1962, a la fàbrica de la marca a Sant Adrià de Besòs, a Barcelona. D’aquestes motocicletes, l’associació mallorquina Amics de la Tralla 101 n’ha reunit a l’Illa fins a trenta-dues, en la vuitena Concentració Nacional de Bultaco.

Tretze dels vehicles venen de Mallorca, vuit són de Menorca, una arriba des de Loarre (Osca) i, la resta, de poblacions catalanes com Bassella, Mollerussa, Martorell o Igualada. I amb elles, una cinquantena de persones, amants d’aquestes peces de la història del motociclisme. «La Tralla 101 va ser el primer model que va sortir de la fàbrica», recorda Joan Voltor, fill d’un dels fundadors de la marca. «Aquesta moto va canviar el concepte de moto, va ser la primera amb monobloc», afegeix, al mateix temps que Estanis Soler, qui treballà en aquella indústria i que segueix sent un enamorat de les Bultaco, afirma sobre la Tralla 101 que «va canviar el sentit de les motos, van passar de ser utilitaris per anar a la feina, a tenir un ús esportiu, de diversió, d’oci».

Els propietaris de les motos les mantenen en un estat de conservació excepcional. FOTO: Gemma Andreu

Aquesta volta a Menorca representa tant, per a alguns, que el mateix Soler no dubtava a dir que «avui m’he tret cinquanta anys de sobre», gràcies al gaudi de poder respirar aquestes aromes inconfusibles que impregnen les Bultaco Tralla 101.

Xisco Sirer, que encapçala l’associació Amics de la Tralla 101 de Felanitx, es mostrava satisfet per la concentració a l’Illa veïna, on, després d’uns 130 quilòmetres de la primera jornada, avui esperen fer un recorregut de 101 quilòmetres, com a «homenatge» a aquests emblemes de la carretera.

La ruta d’avui, que sortirà el matí de l’Hotel Almirall Farragut, de Cala en Blanes i arribarà fins al far de Cavalleria, tancarà aquesta vuitena concentració amb la mirada posada, ja, en la novena. «Serà a Martorell i volem reunir 101 Bultaco Tralla», avança Sirer.