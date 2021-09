Unió Excursionista, 40 anys de passió pel medi natural

El 1981, un grup d’entusiastes amants de la natura s’aferraven al món de llibertats que s’obrien amb l’arribada de la democràcia, per a crear la Unió Excursionista Menorquina (UEM), una entitat apolítica amb l’única finalitat de defensar el dret de fer excursions per conèixer a fons l’Illa, i fer-ho, de pas, amb la llengua pròpia dels menorquins com la vehicular en les seves comunicacions.

Des d’aquell dia han passat ja quaranta anys. Quatre dècades en què, a poc a poc, la UEM ha anat creixent, creant seccions per a orientar millor els seus socis en funció de les seves preferències. És així que actualment compta amb les àrees d’espeleologia, escalada, excursionisme i, incorporada més tard, la de tir amb fona.

Els socis, la raó de ser

Avui, la UEM compta amb uns 250 socis, una xifra prou important que parla de l’afició que hi ha a Menorca per les disciplines i les activitats que impulsen des de l’entitat. De fet, asseguren que, després de les dificultats viscudes els primers anys, des dels anys 90 el col·lectiu va «renéixer», gaudint avui de la «plena maduresa», «gràcies als socis que, any rere any, ens han ajudat a creure que el nostre projecte tenia un sentit».

El president de la UEM, Francisco Olives, valorava ahir positivament la força que donen els socis a una entitat que, com tot en general, ha quedat afectat els dos darrers anys per la pandèmia. Lamentava que «per enguany teníem preparat una sèrie d’actes per celebrar el quaranta aniversari, i els haurem de posposar». Excepte un esdeveniment, previst per al 12 de novembre a la sala d’actes del Claustre del Carme de Maó, per a celebrar el quarantè aniversari.

Quant al dinamisme a l’entitat, Olives valora també que «en les quatre seccions hi ha afició», amb molta gent interessada a gaudir del que ofereix Menorca, sigui amb excursions, amb activitats d’escalada, descobrint el món subterrani o practicant l’ancestral tir amb fona.

Reinici de les activitats

Després dels mesos de restriccions, en què «fer petites excursions pel Camí de Cavalls era impossible de la gentada que hi havia», ara, a poc a poc, l’associació recupera activitats com les d’escalada al rocòdrom de Ferreries o en vies naturals, les excursions grupals (fins ara es feien en grups molt reduïts), o les competicions de foners de la Lliga Menorca i del Campionat de Balears. Ho explica la secretària de la UEM, Magda Humbert, qui destaca la funció informativa que realitzen, assessorant grups excursionistes amb relació a rutes i dades d’interès a tenir en compte. De fet, la Unió Excursionista Menorquina ostenta la delegació a Menorca de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, i compta amb un catàleg molt important sobre les coves d’interès espeleològic.