Menorca inspira les ‘màster class’ de Fermín García

«Menorca té una llum molt neta, molt transparent, que convida molt a pintar; des del Toro fins i tot es veia Mallorca». Aquest és un dels arguments que ha animat l’artista Fermín García Sevilla a impartir a l’Illa dos cursos amb una vintena de pintors de tota Espanya.

Aquestes master class han tractat sobre l’observació i l’aplicació de la llum natural. L’organitzador dels cursos ha estat Avelino Crespí, un habitual d’aquestes trobades que es fan anualment en diferents indrets del país i que en aquesta ocasió ha plantejat a casa seva, a Menorca. «Hauran vingut una vintena de pintors, repartits en dos grups, entre la setmana passada i aquesta».

És així que García Sevilla ha anat guiant els alumnes a l’hora de plasmar sobre la tela uns paisatges menorquins en els quals domina una llum especial. «Faig aquests cursos perquè pintar a l’aire lliure no té res a veure a fer-ho a l’estudi», assegura l’artista, conegut amb el sobrenom d’«El Maestro».

«La particularitat és l’entusiasme dels participants, per fer una cosa que avui en dia està molt en desús com és pintar al natural». I és que, defensa l’artista, «la naturalesa és el millor mestre que hi ha per a pintar», per la riquesa cromàtica i lumínica que ofereix i els infinits escenaris que conté.

Escenaris

Els artistes, de Menorca i d’indrets com Galícia, La Rioja, Madrid, Andalusia o València, han recorregut diferents i variats escenaris durant aquestes sessions artístiques. Han pujat dalt el Toro, han estat al castell de Sant Felip, a l’Albufera des Grau o, ahir, a Alcalfar. Indrets que han permès «fer un estudi de la llum, que és la clau» a l’hora d’utilitzar els pinzells, sempre en funció de la meteorologia. De fet, durant l’estada a l’Illa han hagut d’adaptar-se a les condicions de pluja i vent amb què s’han anat trobant.

Després d’aquesta trobada, els seguidors de García Sevilla ja preparen futurs viatges, possiblement a Pamplona o a Còrdova. Experiències que els permet aprendre d’un referent del paisatgisme, premiat en una gran quantitat de certàmens nacionals i que ha participat en desenes d’exposicions. Un artista que considera que «a poc a poc l’art s’està reactivant» després d’uns mesos molt difícils. «L’art sempre està en un moment complicat, però amb tenacitat, esforç i treball honest es pot viure de l’art». Açò sí, «amb una competència ferotge» i amb la cultura que «és sempre la més damnificada quan hi ha una crisi i que molts no veuen com la prioritat que és en realitat».