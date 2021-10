Voluntaris per la millora dels camins des Castell

Després de tres anys, el projecte de voluntariat per a la recuperació de camins rurals del terme municipal des Castell amplia horitzons i objectius, en aquest cas, per a la rehabilitació de tres vials més. Concretament, els camins d’en Ballesta, des Pou Vell de Toraixa i de na Vella.

Aquesta iniciativa, engegada a través de l’Agenda Local 21, ja va permetre recuperar diversos camins. Primer van actuar en el de Rafal i en el de na Xenxa, i després ho van fer en el des Garrover Gros i el d’en Tallacotes, que estaven en un estat molt precari, carregats de pedreny i molta vegetació que impedia el pas en molts punts del recorregut.

Ara s’han reiniciat aquestes jornades de voluntariat, que compten amb el suport de l’Agenda Local 21, l’Associació de Vesins des Castell i el mateix Ajuntament. Ja s’han fet dues accions, i s’aniran succeint amb una periodicitat quinzenal, cada dos dissabtes.

Les dues primeres trobades han comptat amb una quinzena de voluntaris, que tenen com a missió la recuperació d’un tram del camí des Pou Vell de Toraixa i dels de na Vella i d’en Ballesta. Són tres senderols de dimensions diferents, des de la vuitantena de metres que faran net en el primer, als 600 metres que té, aproximadament, el segon. El tercer, el camí d’en Ballesta, té una longitut d’uns 300 metres.

Aquesta tasca en format cooperatiu per a la recuperació de vials implica, per altra banda, que as Castell hi ha una implicació ciutadana amb causes com aquesta, on creix la solidaritat i la complicitat, que enriqueixen entre tots, menorquins, però també persones de molt diversa procedència, aragoneses, argentines, escoceses, franceses, veneçolanes o catalanes. I és que en la segona trobada els participants han estat majoria de dones.