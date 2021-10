Onda Cero entrega els seus premis en una nit d’emocions

La família d’Atresmedia a l’Illa va celebrar, ahir a Maó, els X Premis Onda Cero Menorca. Va ser en un escenari emblemàtic com el Teatre Principal, al qual pujaren els tretze premiats de l’edició d’enguany amb aquests guardons que reconeixen persones i entitats per la seva trajectòria o la tasca desenvolupada.

Els Premis Onda Cero Menorca consten de dotze categories, i ahir vespre es va entregar a més el premi honorífic a l’exdirectora de l’emissora, Diana Font, que cessà en el càrrec a finals de l’any passat, després de quasi 30 anys.

Sentiments a flor de pell

Precisament, el canvi de direcció a Onda Cero Menorca va motivar novetats amb els presentadors de la gala, essent els periodistes Elka Dimitrova i Ivan Martín els encarregats de conduir-la.

La nit s’encetà amb l’actuació del saxofonista Marc Bosch, i després d’una primera intervenció del director d’Atresmedia Ràdio a Balears, JuanCarlos Enrique, es succeïren els lliuraments de distincions.

La primera estatueta de la nit, el Premi Onda Cero Menorca de la Salut, la recollí el doctor Ramón Fernández Cid, director de la Unitat de Coordinació de Trasplantaments d’Òrgans de Menorca, per vint anys de trajectòria d’aquest departament de l’Àrea de Salut de Menorca, que, gràcies a cinquanta donants, ha pogut practicar fins a 157 trasplantaments.

Les sensacions d’emotivitat que duia implícit aquest premi van créixer en el moment d’entregar el premi a la Solidaritat, que el jurat va atorgar al moviment social i humà que va generar en Lluís Pons, el fillet de 9 anys, de Ferreries i malalt de càncer que «lamentablement no ha tingut un final feliç».El seu pare, Lluc Pons s’endugué l’estima i els aplaudiments del públic que omplia l’auditori maonès.

Just abans havien pujat a l’escenari Pito Quintana, Ricard Riera i Andrés Valls, per recollir, en nom de les confraries de pescadors de Maó, Fornells i Ciutadella, el premi de Festes i tradicions per l’esforç que fan per mantenir una festa com la de la Mare de Déu del Carme. També s’havia reconegut amb el Premi de Ciència i investigació a Àlex Alemany per l’organització de les jornades tecnològiques anuals STEM Talks; el de Comerç local que va ser per a Helados Torres, ‘Cas Mèrvol’, de Ciutadella, per quasi un segle de gustosos gelats servits de pares a fills.

El sisè premi va ser el de Cultura, concedit als Amics de s’Òpera de Maó coincidint amb el 50 aniversari de l’associació; i després vingueren els de Turisme, per a l’associació Menorca Activa; Economia i empresa, lliurat a Destilerías Xoriguer; el d’Iniciativa social i inclusió, que va premiar la tasca que realitza amb els integrants de l’equip de bàsquet La Salle-Vidalba; o el guardó en l’apartat d’Agricultura, que va homenatjar l’esforç d’Antoni Anglada per convertir la seva mel Dolçamar en una de les millors d’Espanya.

En l’apartat de Gastronomia, es va valorar l’aportació del xef Dani Mora a l’hora d’impulsar la cuina menorquina; i el Premi Onda Cero de Medi Ambient va ser per al col·legi Tramuntana, pels mètodes pedagògics sempre en concordança amb els paratges naturals de la zona de Favàritx.