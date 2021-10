Un nou mural al Pavelló Menorca a favor de la salut mental

«Salut mental, un dret necessari. Demà pots ser tu». Aquest és el lema del Dia de la Salut Mental 2021, que des d’ahir es pot llegir damunt d’un dels murs exteriors del Pavelló Menorca, després de l’acció duita a terme ahir, en la qual van participar prop d’un centenar de persones.

Organitzada per la Fundació Hestia i Hestia Menorca, la pintada va comptar amb la participació dels membres de la plantilla del Bàsquet Menorca, d’usuaris i professionals dels dispositius de salut mental que depenen de l’Àrea de Salut de Menorca i del Consell insular, així com també alumnes del cicle de formació professional d’Atenció a persones en situació de dependència.

El mural es va fer a partir de l’obra guanyadora del II Concurs de Dibuix #MatealEstigma i que es titula «Tot ben regat floreix millor». Jugadors de l’equip, usuaris, professionals i també responsables polítics van agafar els pinzells per conscienciar sobre la importància d’acabar amb els estigmes que hi ha sobre les malalties mentals. Perquè, com expressa la pintura i explicava la consellera de Benestar Social, Bàrbara Torrent, són patologies que «en un moment o l’altre podem patir tots». Per tant, «s’ha de normalitzar, s’ha de poder rallar» d’aquests problemes que afecten tanta gent. I no només els que les viuen en primera persona, sinó també «a les famílies, l’entorn», que «moltes vegades necessiten el suport i l’acompanyament de les institucions», apuntava el batle de Maó, Héctor Pons.

Com digué la batlessa de Sant Lluís, Carol Marquès, és molt necessari «llevar l’estigma que hi ha damunt les malalties mentals». Un objectiu que, per altra banda, Torrent afirmà que «hem aconseguit», de donar «visibilitat» a un col·lectiu que, assegurà, que aquests dies «molts dels nostres usuaris s’han sentit reconeguts, s’han sentit part d’una societat que tantes vegades els ha exclòs».

A la pintada es van sumar també el conseller d’Esports, Miquel Àngel Maria, i el de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Josep Juaneda, així com regidors de Maó i Sant Lluís com Carlos Montes o María Teresa Martínez.

Foto de família amb els participants en la pintada realitzada ahir dematí, als exteriors del pavelló de Bintaufa | Gemma Andreu

El toc final del mural el van donar els estudiants i una professora del curs d’Atenció a persones en situació de dependència de l’Institut Cap de Llevant.

L’acció del mural es complementa amb l’exposició que es podrà veure aquest cap de setmana al Pavelló Menorca. És la mostra fotogràfica «Jo no sóc el meu diagnòstic» que s’ha traslladat per uns dies des de l’hospital mateu Orfila.