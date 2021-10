El repte de maltejar l’ordi

Si tot va segons les previsions, aquest 2021, la fàbrica de Grahame Pearce de Sant Climent assolirà una producció de 100.000 litres d’una cervesa que, per altra banda, cada vegada té més accent menorquí.

Des dels seus orígens, Grahame Pearce no ha dubtat en fer unes cerveses de quilòmetre zero i a poc a poc va incrementant el percentatge de productes elaborats a l’Illa. És el cas, per exemple, de l’ordi: actualment, el 20 per cent del que utilitzen prové de conreus propis, amb la implicació de la finca des Formet Nou, on ja cultiven set hectàrees.

Inversions

Un dels processos que encara no es poden fer a la fàbrica santclimentera és el maltejat de l’ordi, que actualment envien a fer a una cervesera d’Alemanya. En aquest punt, la indústria menorquina projecta la compra d’una maltejadora. «És una inversió d’un milió d’euros i podríem maltejar el nostre ordi, i també el d’altres productors de Balears», exposa Roger Vila. De fet, s’acaba de constituir l’Associació de Cervesers Artesans de les Illes Balears, amb una dotzena de socis que estarien interessats a maltejar el seu producte a Menorca.

Aquesta aposta, però, està condicionada a la possibilitat de rebre ajuts de fons europeus. «Si no tenim alguna subvenció, la inversió és inviable», assegura.

Així mateix, un altre dels reptes és incrementar el percentatge d’ordi de Menorca. «Voldríem arribar al 80 per cent, a poc a poc», calcula Vila, qui aposta per mantenir un 20 per cent «de maltes especials» provinents d’Alemanya i que són d’una gran qualitat.

A part de l’ordi, a la fàbrica nascuda al bressol del restaurant Es Molí de Foc també estan interessats a experimentar amb el llúpol (Humulus lupulus), una planta imprescindible per fer la cervesa, que no és pròpia de Menorca, però que ja hi ha qualque productor que l’està cultivant.

Aquest dijous, Grahame Pearce celebra deu anys de trajectòria, produeix deu cerveses diferents i «és la fàbrica cervesera més antiga de les Balears; produïm un terç de la cervesa» que es fa a tot l’arxipèlag.