«Es Diari» publica un any més el Parenòstic Menorquí, un recull de saviesa popular

Sabeu què va ocórrer dia 28 de setembre de 1798? I quants d’insectes pot arribar a menjar una ratapinyada? D’on creieu que ve el nom de fogassa? I els talaiòtics feien ja formatge? Qui era s’Esquirol, malnom amb el qual s’anomenava a un sabater de banqueta des Castell? Sabeu quants cops cal regar els geranis per mantenir-los embellits? I quin és el significat de la paraula arreuar?

Aquestes són només algunes de les curiositats que es poden descobrir fullejant una nova edició del Parenòstic Menorquí que publica «Es Diari» i que pretén servir de guia per als amants dels costums de la terra. I és que aquesta guia de consulta, que es pot adquirir a partir d’aquest divendres a les llibreries i seus del rotatiu per 2,50 euros, inclou un caramull de continguts.

Manté algunes de les seccions habituals d’aquesta publicació de butxaca, com és el cas del calendari mensual amb tots els sants i les hores de sortida i posta del sol i de la lluna. No hi falta tampoc el calendari de sembra i collita ni la relació dels dies festius i de celebració de les festes patronals de l’any que ve. També es relacionen les fires i els mercats que cada Ajuntament ha previst organitzar dins el proper exercici. Per als amants de la caça i la pesca, la publicació inclou períodes hàbils.

I es mantenen les seccions dedicades a frases menorquines, així com a paraules nostres amb una breu descripció i un exemple d’ús.

Entre les novetats, cal destacar la secció aportada per Antoni Tudurí, membre de la secció de Genealogia de l’Ateneu, qui presenta una relació de personatges i els seus malnoms, amb unes explicacions ben curioses.

A més, i amb la col·laboració del Consell Regulador del Formatge Mahón-Menorca, aquest Parenòstic dona resposta a una sèrie d’interrogants que molts ens hem fet sobre aquest producte i que, molt possiblement, mai no havíem trobat resposta.

Així mateix, s’inclou una fitxa tècnica sobre l’ensitjat en bales, aquests elements que a més a més de servir d’aliment per al ramat, també s’han convertit en una de les imatges més fotografiades del camp menorquí. S’explica el seu procés i es donen consells per obtenir un ensitjat de qualitat.

La publicació ha estat coordinada por la periodista Mercè Pons i el disseny és de Maria Ruiz.