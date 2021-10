Guia d'actes de Tots Sants i Halloween a Menorca

Les bunyolades, les misses de difunts i les visites als cementeris que es fan tradicionalment per Tots Sants i que estan més arrelades a Menorca, han après a conviure —irremeiablement— amb celebracions importades. És el cas de Halloween, que els darrers anys ha agafat força, especialment entre el públic més jove, captivat per les recurrents nits de terror i disfresses.

A l’Illa, tant els ajuntaments, com les entitats veïnals, els esplais juvenils o diferents col·lectius han organitzat propostes a cinc dels vuit pobles. Són una excepció els municipis de Ciutadella, es Mercadal i es Migjorn Gran.

Alaior

A Alaior s’han organitzat propostes per a les dues tradicions festives. Per una banda, la plaça des Ramal acollirà aquest dissabte, de 10 a 14 hores, la VII Fireta de Tardor, un esdeveniment que gira al voltant de la festa de Tots Sants, però que també incorpora Halloween. Així, hi haurà fira de productes, on no faltaran els bunyols, les conserves, melmelades, productes agroalimentaris, de pastisseria i d’artesania. I activitats complementàries, com un taller d’estampació de bosses (10.30 h) i l’actuació musical de Mèrvils Duo (12 h). El capvespre, en el marc del programa Alternanits hi haurà una nit de música a la mateixa plaça, de 19 a 21 hores.

Ferreries

Al poble del peu de s’Ermita, la festivitat de Tots Sants es celebrarà al Club de Jubilats, on dilluns gaudiran d’una bunyolada.

Abans, aquest dissabte, es farà el tradicional mercat artesà i agroalimentari, on no faltaran tampoc els productes típics d’aquest dia.

Es Castell

As Castell també és el Casal de Joves el que prepara per diumenge, a partir de les 18.30 hores, un recorregut per a valents a la Casa del Terror. Un poc abans, a les 17.30 h, Bota i Juga prepara una activitat de fer bombolles de sabó gegants per al públic infantil, per a la qual s’anima als fillets a anar-hi disfressats. Serà a la plaça des Mercat.

Sant Lluís

La regidoria de Joventut ha organitzat per aquest dissabtediverses propostes, com el túnel del terror del Molí de Baix, que enguany es farà a l’aire lliure per mor de la situació sanitària. De 17 a 20 hores hi haurà activitats familiars, amb tallers de manualitats al Pla de sa Creu; jocs al carrer de Sant Lluís; i un laberint del terror al Pla de Cas Rector, ambientat amb dues pel·lícules, «El laberint del faune» i «Dintre del laberint».

Més tard, entre les 20.30 i les 22.30 hores tindrà lloc la Festa Jove, que inclourà tallers de còctels terrorífics i de maquillatge professional, el laberint del terror i l’actuació de Dj Bass (19 a 22 h).

Maó

El programa més extens el trobam a la ciutat de llevant, amb l’Ajuntament i un bon grapat d’entitats que han preparat activitats especials a partir d’aquest dissabte.

En clau municipal, dissabte capvespre, a les 16 hores, Francesc Carreres farà una visita guiada al cementeri de Maó, sense inscripció prèvia i d’una durada d’una hora i mitja, i que es repetirà dia 6.

Al Claustre del Carme, aquest dissabte, de 10.30 a 13 i de 17.30 a 20 hores, hi haurà un photocall «terrorífic» perquè tothom s’hi pugui fer una foto. Allà mateix, l’aroma dels bunyols i les castanyes agafarà protagonisme. Serà diumenge a partir de les 17.30 hores, amb una bunyolada i una castanyada gratuïta, que estarà amenitzada pel conte infantil «La castanyera», de la Senyora Garcia. Seguidament es faran jocs populars amb Sa Xaranga (18.30 hores) i hi haurà l’actuació de teatre familiar d’Improaventures, amb improvisacions carregades de bon humor.

Així mateix, també diumenge, as Claustre, es celebrarà el II Concurs Popular dels Millors Bunyols. Hi pot participar tothom qui ho desitgi. Només fa falta presentar-se a les 17.30 hores, portant cinc bunyols ja elaborats. A les 18.30 hores, el jurat farà el tast i una hora més tard es coneixerà l’autoria dels millors dolços.

Quant a les propostes organitzades per part d’entitats ciutadanes, n’hi haurà dissabte, dilluns i també els pròxims caps de setmana. Així, l’Associació de Vesins de Sant Climent prepara per aquest dissabte (18 hores) l’espectacle de clown «Vol 333», amb el Gran Pepot; i per dia 6 de novembre (10.30), un taller showcooking de bunyols de la mà de Fra Roger.

També aquest dissabte, a l’Associació de Vesins Tanques del Carme es farà un contacontes, «La trotamundos y sus cuentos viajeros», amb Belén Martínez (17.15 h), i l’espectacle de clown «La castanyera», a més de jocs infantils i cançons (18 h).

En un altre punt de la ciutat, l’Associació de Vesins de Dalt Sant Joan farà avui una activitat gastronòmica amb Rosa Rotger i Bolets de Menorca (18 hores).

Els espectacles de clown estaran igualment a l’abast dels vesins del Camí d’en Barrotes. Serà dilluns amb «La castanyera» (16.30 hores) i «Vol 333» (18 h).

El cap de setmana que ve continuaran les activitats. El dissabte, 6, l’associació del Molí des Pla tindrà taller demostració de cuina per a preparar panets de mort (17.30 hores) de la mà de Fra Roger, mentre que els vesins d’Andrea Doria tindran clown («Vol 333», a les 17.30 h) i els tallers manuals de Halloween «Tenc un bitxo al cap» i «La carabassa terrorífica» (18.30 h).

Diumenge dia 7, l’AV Ses Vinyes té previst que es dugui a terme el taller de manualitats «Castanya-aranya» (11.30 h) i el contacontes de Teatre de Xoc «Contes per sostenir el planeta» (12.30).

Per últim, dia 13, l’Associació de Vesins Molí des Pla farà una altra activitat molt tardorenca, un taller sobre el món dels bolets (17.30 hores).