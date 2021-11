Creix la producció d’oli a Menorca

Cada any que passa són més les oliveres que se sembren a Menorca, en el que s’ha convertit en una interessant aposta per la diversificació dels productes agrícoles. La darrera dada que té l’Associació de Productors d’Oli de Menorca és que a l’Illa hi ha unes 30.000 oliveres, xifra a la qual s’han de sumar les noves plantacions encara no censades.

La producció, enguany, serà superior a la del curs passat. Així ho apunta Toni Pons Coca, president de l’entitat que agrupa diferents productors i responsable de la finca de Son Felip, a Ciutadella. «Hi haurà més producció, perquè hi ha més productors que comencen a collir». Al camp, cada vegada hi ha més propietaris que «veuen com una alternativa la plantació d’oliveres a les finques», tenint en compte que «el nostre clima mediterrani li va molt bé» a aquests arbres.

De fet, així ho fan a Son Felip, on tenen unes 4.000 oliveres, d’oliva arbequina (1.800) i koroneiki (1.800), a més d’unes 400 de piqual, cornicabra i argudell amb les quals obtenen oli multivarietal, fet amb cupatge natural.

Una bona campanya

La temporada de collita ja fa un parell de setmanes que està en marxa. En moltes finques ja han acabat, en altres estan a punt de començar. És el cas d’un dels principals productors, Pont Modorro, on el seu responsable, Isaac Herrera, pronostica una «bona campanya», tot i les pluges de setembre que van fer guanyar humitat als fruits. A la finca de Maó tenen unes 7.000 oliveres i entre 2.500 i 3.000 ullastres. I és que també l’oli d’olivera borda està obtenint demanda. De fet, l’expert en olis Adolf Sintes apunta que el suc de l’olivó té una «quantitat d’antioxidants que triplica el de l’oli d’oliva» i unes «qualitats olfactives i gustatives» amb «tons molt suaus en un sorprenent equilibri entre el dolç i el picant substancial».

En aquest sentit, a Pont Modorro han fet una important inversió per millorar la rendibilitat de l’oli d’olivó per tal que, així, puguin vendre el producte un 30 per cent més barat en el cas de l’envàs de 100 mil·lilitres. «Només pot ser rendible si baixam el cost de producció», considera.

Per la seva part, l’associació de productors està a punt de tenir els resultats d’un estudi que van iniciar fa cinc anys, sobre l’olivó, que ha de servir per orientar millor la seva producció. «És un oli difícil, té un rendiment més baix que el d’olivera», que és del 15 per cent, xifra Toni Pons, «però té propietats més bones».