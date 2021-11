El Cercle Artístic mostra imatges de la terra i la mar de Menorca

Aquest divendres, a les 17.30 hores, serà inaugurada a l’Espai d’Art Xec Coll l’Exposició Social Fotoclub Cercle Artístic de Ciutadella, que està formada per desset fotografies que mostren diferents aspectes de la naturalesa de l’Illa.

Aquesta exposició, que compta amb el suport del Consell insular i l’Ajuntament de Ciutadella, podrà ser visitada des d’avui i fins a dia 30 de novembre, de dilluns a dissabte, de 10.30 a 13.30 hores i de 18 a 21 hores, excepte els capvespres del dissabte que estarà tancat.

La condició d’associat al Fotoclub Cercle Artístic és un requisit contemplat en les bases de l’exposició que l’entitat organitza amb periodicitat anual, tot i que en els darrers dos anys no s’havia celebrat, el darrer a causa de la pandèmia de la covid-19.

Enguany es reprèn aquest acte que ofereix als participants la possibilitat de mostrar al públic les seves millors imatges de la naturalesa illenca. Són Agustí Hitar, Gabriel Pons, Galiep Caules, Joan Antoni Gomila, Joan Piza, Joan Manel Allés, Josep Taltavull, Josep Vidal, Keta Pedraza, Manel Almar, Miguel Tribó, Pau Gener, Pau Taltavull, Ramón Silvela, Teo Arias, Josep Benejam i Joan Moll.

En aquest sentit, el president del Fotoclub, Josep Vidal, assegura que «per aquells que vivim a Menorca durant l’any, ens pot semblar molt normal pensar que la relació entre el mar i la terra no es pot separar i és així realment. Un sense l’altre no tindría cap sentit, hi ha molts elements relacionats entre el mar i la terra en plena armonia. Aquesta exposició vol ser un homenatge a la nostra terra, sempre lligada al mar amb tota la seva bellesa; poder contemplar sortides de sol, el camp, les estrelles, etc. no té preu».

Trajectòria

El Fotoclub Cercle Artístic de Ciutadella va ser fundat el 1951, enguany fa setanta anys, durant la presidència del doctor Alfredo Mallo que va encapçalar un grup de persones aficionades a l’art fotogràfic. Durant la seva primera dècada el Fotoclub va dur a terme nombroses activitats, amb concursos, intercanvis amb altres poblacions i sortides per l’Illa. El 2010, durant el mandat de Pau Gener, va ser refundat després d’un període d’inactivitat.