De Ferreries a un concurs sobre pisos d’estudiants

Són na Pilar Martínez, na Mercè Coll, na Marina Salord i na Rosa i són les quatre joves estudiants ferrerienques que protagonitzen el tercer capítol de la tercera temporada de «Pisos d’estudiants», una sèrie a Youtube del programa «Adolescents XL», de Catalunya Ràdio, espai que vol connectar amb el públic juvenil amb productes atractius a la xarxa.

I ho aconsegueix. Després d’acumular gairebé 700.000 reproduccions en l’inici de la segona temporada, «Pisos d’estudiants» va iniciar el 6 d’octubre el tercer curs, la tercera cita del qual s’ha publicat aquest 3 de novembre, amb la participació de les quatre menorquines. De fet així es titula el capítol, «Pisos d’estudiants: les menorquines», que fa una visita al pis de na Pilar, que estudia arqueologia, na Mercè, que fa ciències biomèdiques, i na Marina, que es prepara per ser educadora infantil. Na Rosa, estudiant de comunicació i indústries culturals, és una amiga que les visita i que viu en una residència.

En aquest context, les illenques reben a casa els presentadors, els influencers catalans Joan Grivé i Long Li Xue. La idea és mostrar l’experiència de compartir pis, conèixer els joves i la vida en comú. Els conductors puntuen l’atmosfera que es respira al pis, la química, però també l’ordre o la neteja, i han de demostrar que saben fer un ou estrellat.

Són elles les que mostren la llar, on no falten les referències a Menorca, siguin unes avarques col·locades en un moble, un bòtil de gin, una bandera o decoracions inspirades en la terra. Tampoc va faltar la guitarra i una cançó ben menorquina. Amb na Marina a les cordes van sorprendre els presentadors cantant «L’amo de Son Carabassa». Segons les reaccions del públic, les menorquines són les preferides, per ara. La puntuació obtinguda és de 4,5 sobre 5, superant els participants dels capítols anteriors (3,5 i 4). Si a final de temporada guanyen, s’enduran un viatge a Port Aventura.