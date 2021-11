Localitzats 154 túnels de la Guerra Civil a Maó

Les autoritats republicanes de l’Illa van dissenyar i executar una xarxa de refugis antiaeris a partir de mitjans de 1938, per protegir la població civil del bombardeig de l’aviació aliada al bàndol franquista, que en el cas de Maó s’han documentat fins a 154 d’aquests refugis.

El catàleg de refugis antiaeris de la Guerra Civil a Maó, format per 608 pàgines i 154 fitxes, és el fruit d’una beca d’investigació de l’Ajuntament de 2019, per un import de 5.000 euros, adjudicada a un equip format per Carlos de Salort, Borja Corral, Amalia Pérez, Maria Gutiérrez i Miquel López Gual, vinculats a les associaccions Amics del Museu de Menorca i Memòries de Menorca, que dijous passat van entregar a l’Ajuntament.

Aquest catàleg consta de 608 pàgines que inclouen 154 fitxes amb fotografies i plànols de cada un dels espais subterranis plenament confirmats que les autoritats republicanes van planificar i dur a terme, segons assenyala Miquel López.

La investigació ha posat al descobert tres tipus de refugis: els soterranis, les galeries que s’han pogut comprovar in situ i, i finalment, les galeries hipotètiques de les quals les fonts documentals en parlen però estan tapades amb peltret i no es poden veure.

Aquest catàleg de refugis de la Guerra Civil a Maó ha estat elaborat a partir del buidatge de l’Arxiu Municipal de Maó, el fons de Delegació del Govern a l’Arxiu Històric de la Biblioteca Pública de Maó i l’arxiu del Museu Militar de Menorca, principalment. En aquest sentit, López afirma que ha estat fonamental la informació localitzada a l’arxiu municipal amb la relació dels túnels i la seva ubicació en cada habitatge amb el seu número, a més de les peticions que l’Ajuntament republicà va trametre a l’empresa La Eléctrica Mahonesa, fundada per Francesc Andreu Femenies, per donar llum als refugis.

La feina de camp pretenia confirmar l’existència dels refugis mencionats en la documentació conservada, per la qual cosa s’ha procedit a la visita una a una de les cases identificades, en la majoria de les quals s’ha pogut veure el soterrani i els túnels.

López assenyala que alguns dels túnels no es van acabar al final de la Guerra Civil l’abril de 1939, en el cas de Menorca dos mesos abans, sinó que es van continuar per la incertesa de la II Guerra Mundial.