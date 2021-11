Pas a pas per a tenir un veritable Camí de Cavalls

Amb l’objectiu que el Camí de Cavalls faci honor al seu nom i sigui, realment, un pas per a cavalls en tot el seu recorregut, el Consell i el sector eqüestre estan col·laborant per a eliminar del traçat tots aquells trams on actualment no és possible que hi passin equins. Un exemple d’aquesta feina es pot comprovar ja en indrets com Cala Pilar, on s’ha construït una escala d’empedrat.

Fa anys que des del món dels cavalls reivindicaven solucions en determinats punts del camí que volta l’Illa. Aquells trams on, per les característiques del terreny, sovint arran de mar, amb penya-segats i desnivells pronunciats, és molt perillós o directament impossible transitar-hi a cavall. De fet, el gener de 2010 ja es va haver de lamentar un accident greu, quan un cavall es va despenyar entre Cala Pilar i Ets Alocs. El genet es va salvar, però l’animal va morir.

Actuacions fetes o pendents

Aquest era un repte que s’havia proposat el director insular de Projectes sostenibles, Isaac Olives, qui, després de «deu anys en què pràcticament no s’havia fet cap manteniment al Camí de Cavalls», va iniciar converses amb diversos cavallers i amb membres de l’Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina, que tenien interès a millorar diversos trams.

Els darrers mesos s’han fet visites in situ, per comprovar amb els tècnics l’estat en què està el camí i valorar possibles solucions, per a garantir el pas de tothom. «Les passarel·les i les escales de fusta no són vàlides, perquè, per l’amplada que tenen, no permeten el pas simultani de cavalls i persones, i perquè tampoc no aguanten el pes» dels animals. Per açò, «mirant com ho fan a la Serra de Tramuntana, vam veure que una opció era fer escales empedrades, amb escalons amples que siguin bons de pujar per a les persones i pels cavalls». Perquè l’opció dels «troncs no funciona, s’erosiona la terra de davall». Així s’ha actuat en el tram que puja de Cala Pilar fins a l’aparcament; al que arriba fins Ets Alocs; o al Pla de Mar, que també «està fet».

Igualment s’ha actuat a la pujada del barranc de Cala en Porter, on «hi havia uns solcs molt grossos, amb una gran erosió», explica Olives. Allà s’ha optat per a instal·lar unes escales per al pas de persones, i en paral·lel, un pas per a cavalls.

A Binidonaire, entre Cala Tirant i Binimel·là, «hi ha un precipici perillós» que s’ha de resoldre. «Ja tenim el projecte i els permisos de Medi Ambient, falten els de Costes, però ens han dit que no hi haurà cap problema» per a poder actuar. També fa falta un «acord amb la propietat, que ja tenim, per a fer recular el camí un poc més endins», perquè «és una terra molt argilosa i el terreny ha cedit molt».

Al sud de Menorca hi ha altres punts problemàtics. «Entre Binigaus i Sant Tomàs hi ha una passarel·la, però no hi poden passar cavalls i haurem de cercar un pas més endins», diu Olives, qui, per altra banda, afegeix que «hem demanat a Costes que ens avisin abans d’actuar, per intentar trobar solucions» per a tots els usuaris del camí.

Aquestes converses també es refereixen a Son Saura, a Ciutadella, on també hi ha un entarimat de fusta que no és apte.

Una altra petició que surt de l’Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina fa referència als portells. «Han demanat que s’eliminin els passos en forma d’essa que impedeixen que passin motos», conclou Isaac Olives.