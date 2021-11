Es Mercadal dedicarà el cap de setmana a la sobrassada

Un dels embotits més arrelats a les Illes, la sobrassada, serà la protagonista d’unes jornades monogràfiques que organitza aquest dissabte, 4 de desembre, l’Associació de Comerços des Mercadal. En aquesta primera edició, el programa d’activitats es concentrarà a l’entorn de la Plaça Pare Camps, on s’ubicaran diferents espais amb carpes.

Així, els visitants podran gaudir a partir de les 11.30 hores d’un show cooking a càrrec del cuiner i mestre artesà Miquel Mariano, on s’elaboraran diferents creacions amb el protagonisme del producte local i, molt especialment, de la sobrassada.

En paral·lel a la mostra de cuina es durà a terme una taula rodona sobre el món de la sobrassada a càrrec dels mestres xarcuters Joan Febrer i Biel Mercadal, tots dos menorquins, que comptarà amb la participació d’en Xesc Reina, mestre xarcuter de Mallorca, que aportarà la visió que tenen d’aquest producte a l’illa veïna.

Durant tot el dia els visitants podran degustar elaboracions tant tradicionals com avantguardistes que empren la sobrassada com a producte principal. També hi haurà un mercat artesà amb venda de productes d’elaboració pròpia per part dels pagesos des Mercadal.

A partir de les 13 hores s’ha programat un concert de pop-rock amb la banda de versions The Rebels, que de forma excepcional comptarà amb la col·laboració solista del cantant britànic Beukes Willemse, líder de la banda Livingston i resident actualment a Menorca.

Durant tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, els restaurants del municipi s’adheriran a les jornades oferint a la seva carta diversos plats on la sobrassada n’és l’ingredient protagonista.