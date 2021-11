El llegat audiovisual de dues dècades de televisió a Menorca

El Consell insular i Editorial Menorca han signat un conveni mitjançant el qual aquesta cedeix el fons filmogràfic de Televisió Menorquina generat per la seva activitat professional entre 1989 i 2011 i que representa un total de 25.598 hores d’enregistrament.

El fons està format per 56 cintes U-Matic, 1831 vídeos i 1.557 DVD, que serà catalogat i custodiat a l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca, que també realitzarà la digitalització i, si és necessària, la seva restauració. Aquest material audiovisual serà identificat amb el nom de «Fons TV Menorquina» i les imatges podran ser cedides temporalment a investigadors i entitats culturals.

El conseller de Cultura, Miquel À. Maria, subratlla la importància d’aquest fons audiovisual «per haver estat una experiència a l’Illa durant uns anys en què encara no hi havia aquesta presència de les xarxes socials» i també destaca la funció social de l’Arxiu d’Imatge i So, «és l’espai per conservar en unes condiciones òptimes aquest tipus de material i que sigui accessible als interessats, per la qual cosa agraesc la decisió d’Editorial Menorca de cedir-ho a l’Arxiu». Afegeix que ara es procedirà la digitalització del fons.

«La família Pons», una exitosa sèrie de ficció dirigida per Pito Costa

Per la seva part, Josep Pons Fraga, conseller d’Editorial Menorca, explica que «la decisió de cedir aquest fons a l’Arxiu d’Imatge i So va ser aprovada pel Consell d’Administració d’Editorial Menorca». L’editor de MENORCA • «Es Diari» valora positivament l’acceptació del Consell del material, enregistrat en diferents formats, «perquè d’aquesta manera s’evita la seva pèrdua i es podrà posar a l’abast dels investigadors i de les persones interessades», afirma. També destaca el valor històric de les imatges enregistrades, «són un document audiovisual de la Menorca més recent, que de la mateixa manera que l’hemeroteca dels diaris, té un valor documental i periodístic per a la història de l’Illa».

Els origens

En 1989, la família Barca Mir funda Televisión por Cable de Menorca SA (Tecamesa), empresa pionera a Espanya en oferir un paquet de canals de televisió per cable, que es va implantar sobretot a Maó i després a Ferreries, segons recorda Nuria Barca. El setembre de 1990, Tecamesa va crear Televisió Menorquina, que era un canal de televisió local, una oferta més de l’empresa matriu amb la finalitat d’incrementar el nombre d’abonats

A partir de 1995, Televisió Menorquina va començar a emetre en analògic i la seva cobertura arribava a tota l’Illa amb l’excepció de Ciutadella, que durant uns anys va ser l’assignatura pendent, segons assenyala Barca, que també era la directora de la nova televisió local.

Estudi de control per supervisar les diferentes emissions de la televisió local.

Aquesta «assignatura pendent» va quedar resolta quan el març de 2003, Televisió Menorquina i Editorial Menorca van signar un acord pel qual l’editora del diari entrava a l’accionariat de la primera amb l’objectiu que els menorquins comptessin amb una televisió pròpia i consolidada i amb una cada vegada major presència a la societat insular.

Aquest any, Televisió Menorquina comptava amb 13 treballadors, entre redactors, càmeres, muntadors, dissenyadors gràfics i comercials, equip que feia possible tres hores cada dia de programació local pròpia, que es complementava amb un teleservei, una mena de tauló d’anuncis i agenda televisius i amb connexions amb la cadena musical MTV.

De la seva programació destacaven, entre altres, «Punt Informatiu», que repassava l’actualitat diària de l’Illa i «Es Debat», un espai d’opinió sobre temes d’interès social. I a l’estiu, el programa «Xino-Xano» recorria l’Illa per fer un seguiment especial de les festes patronals de cada poble.

El magazine «Boínder» va ser presentat per Ariadna Serna, amb diferents col·laboradors

El 2007 s’estrenava «Humans», un programa que es dedicava a descobrir gent compromesa amb les persones, amb la societat i amb l’església. Dos anys després, s’emetia el primer programa de «Mira Menorca», un espai de comunicació dedicat exclusivament al món del turisme que també podia seguir-se per internet. L’objectiu del projecte era implicar a la societat menorquina en la principal activitat econòmica de l’Illa i també permetre que el producte turístic de l’Illa tingués una àmplia repercussió a l‘exterior.

El 27 de novembre de 2005, Televisió Menorquina va començar la seva emissió en digital, convertint-se d’aquesta manera en la primera televisió local d’Espanya en adaptar-se a la tecnologia digital terrestre, més coneguda com TDT, que havia de ser obligatòria per a la totalitat de televisions locals a partir de 2008. No obstant açò, Televisió Menorquina va mantenir l’emissió analògica en un període d’adaptació fins a l’«apagada analògica».

Nuria Barca va ser la directora de Televisió Menorquina fins l’any 2007, amb un breu parèntesi d’un any i mig per maternitat en què ho va ser Joan Domínguez, fins que el juliol d’aquell any Josep Bagur va ser designat per ocupar la direcció de la televisió.