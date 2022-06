Fins a 200 sacs i un total de 4.000 quilos d’avellanes són les que hi haurà disponibles per aquestes festes. Una quantitat menor a la rebuda el 2019, però que respon aproximadament al volum de vendes que hi va haver llavors.

A les instal·lacions de sa Cooperativa del Camp de Ciutadella esperen que divendres arribi el camió de Mascaró Morera que transportarà la mercaderia des de la finca de la família Plana, a Reus (Tarragona). Seran 200 sacs de 20 quilos cada un, dels quals es preveu que l’Ajuntament de Ciutadella n’adquireixi una petita quantitat, que es distribuirà, per exemple, entre les escoletes municipals que ho hagin sol·licitat. La resta de les avellanes es posaran a la venda a la Contramurada, primer de tot, aquest mateix diumenge, el Dia des Be, i després dia 23 capvespre, mentre els cavalls siguin a Sant Joan de Missa. Des de la cooperativa, la seva gerent, Tònia Bosch, apuntava que el càlcul s’ha fet a partir de les vendes del darrer any de festes. Llavors, ciutadellencs i visitants van comprar 65 sacs el Diumenge des Be, i 127 sacs més, el doble, el Dissabte de Sant Joan. Comparativament, aquests nombres han anat minvant molt amb els anys, fins al punt de ser molt inferiors en l’actualitat. Per exemple, el 2004 es van vendre 402 sacs (113 el Dia des Be, i 289 dia 23). Quant als preus, en canvi, es produeix una pujada, per l’increment del cost de l’avellana. Així, apunta Bosch, un sac que el 2019 valia 13 euros, enguany en valdrà 16, i la bossa va dels 3 als 5 euros. A la tercera, la vençuda La incertesa per la pandèmia va obligar sa Cooperativa a preveure la compra d’avellanes per als Sant Joans que, finalment, es van suspendre. L’empresa proveïdora, però, va trobar sortida als sacs inicialment reservats, i es van acabar destinant a la producció de biocombustibles. Les avellanes que arriben a Ciutadella són les que, pel fet de ser més lleugeres, es separen mitjançant un sistema d’aire, dels fruits que estan plens.