Alumnes de sisè de primària de les escoles de Ciutadella van tenir auest dijous l’oportunitat de presenciar l’assaig general de «Foc i Fum», la sarsuela costumista escrita el 1884 per Joan Benejam, que s’ambienta en les festes de Sant Joan. Va ser ahir vespre, al Teatre des Born, en el retorn d’aquest muntatge a aquesta sala, després de la seva reobertura.

Enguany, «Foc i Fum» té quelcom d’especial. I per duplicat. Per una banda, perquè és l’any del retorn de les festes després de la pandèmia, i per l’altra, perquè es pot representar per fi al teatre de la plaça des Born. I així ho van entendre els joves que van assistir a la representació prèvia a l’estrena d’avui, els quals van seguir amb interès la proposta escènica que enguany codirigeixen Mari Genestar i Damià Bosch.

Versió revisada

La posada en escena parteix de la revisió del text de Joan Benejam que, el 2019, va fer el filòleg Joan F. López, i que permet redescobrir maneres de recitar el text, incidint en detalls del parlar ciutadellenc que enriqueixen els diàlegs.

Per aquest «Foc i Fum», els directors compten amb un elenc artístic experimentat, amb actors que ja han interpretat anteriorment els personatges que apareixen en escena. En els papers principals intervenen Gabi Pons (Bartomeu), Cristina Álvarez (Francisca), Siscu Riudavets (Rafel), Sebastià de la Fuente (l’amo en Joan), Toni Riudavets (Carrelet) i Lluís Pons (Perico). En canvi, per a Cati Allès, que fa de Maria, sí que és la seva primera vegada que hi participa.

L’apartat artístic es complementa amb els músics, els quals, dirigits per Joan Mesquida, s’encarreguen d’interpretar les partitures, escrites per Francesc Rosselló.

Aquest assaig era el preludi de l’estrena d’aquest divendres, a les 21 hores.