Arriba el moment de les carotes. Després d’haver-ne realitzat prop de 60 en els tres últims anys, el pintor Pau Faner va revelar aquest dissabte les vuit que ha triat el caixer senyor, Borja Saura, per aquest esperat retorn de les festes de Sant Joan. Entre les prop de vint peces que l’autor va presentar al noble encarregat de presidir la festa, aquest s’ha decantat clarament per les de temàtica cinematogràfica. Així, a les parets de Can Simó es podran reconèixer personatges del setè art: des de Clint Eastwood o un Russell Crowe ficat en la pell del protagonista de «Gladiator», al gran Charles Chaplin prenent-se un gin a la plaça de ses Palmeres. També es pot veure un Cantinflas, que aquí, es pot interpretar com una espècie de picada d’ullet a la relació de Saura amb Mèxic. O a Geoffrey Rush en el seu paper de «Pirates del Carib». També resulta curiosa la connexió televisiva que fa Faner a través del personatge de la sèrie «Outlander», Jamie Fraser, que comparteix llinatge amb l’escocès Simon, qui es va casar amb Margarita Saura durant la tercera dominació britànica.

Completen la col·lecció una carota dedicada a la covid, amb una dona que dur una ratapinyada per barret, i la tradicional presència del moro. Confessa Faner que ha volgut aquí posar el seu estil i allunyar-se, en part, de la tradició més caricaturesca. Per la seva banda, Saura defineix les obres com a genials.